Προπονητής Μπράιτον: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τον Τζίμα, αλλά τον προστατεύουμε»
Ο Στέφανος Τζίμας πραγματοποίησε ένα απίστευτο ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπράιτον στην αναμέτρηση των Γλάρων απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε δις στην πρόκριση της ομάδας του στον 3ο γύρο, μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών.
Παρ' όλα αυτά, τόσο ο Τζίμας όσο και ο Μπάμπης Κωστούλας -που επίσης έπαιξε στο ματς του League Cup- δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Μπράιτον για την αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Σίτι.
Κωστούλας και Τζίμας στο Gazzetta: «Έχουμε πάθει πλάκα με την Μπράιτον, δεν θέλουν να μας 'κάψουν'»!
Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του «Sky Sports» για τον Τζίμα ενόψει της αναμέτρησης και εξήγησε τον λόγο που δεν ήταν βρέθηκε στην αποστολή.
«Eίμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι σημαντικό να προστατέψουμε τον παίκτη και την υγεία του. Επέστρεψε μετά από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε και πρέπει να τον προσέξουμε. Θα ήθελα φυσικά να τον έχω διαθέσιμο στο ρόστερ, αλλά στο τέλος είναι δική μας ευθύνη να του δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται. Έπαιξε 30 λεπτά για εμάς. Στα επόμενα παιχνίδια θα είναι μαζί μας», τόνισε ο Χίρτσελερ.
