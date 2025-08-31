Οι ενδεκάδες στο Μπράιτον - Σίτι: Ούτε αποστολή Τζίμας και Κωστούλας

Οι «Γλάροι» υποδέχονται τη Μάντσεστερ Σίτι (31/8, 16:00) για την 3η αγωνιστική της Premier League και ο Φαμπιάν Χίρτσελερ άφησε εκτός αποστολής τα δυο ελληνόπουλα.

Μια πολύ σπουδαία μάχη έχει μπροστά της η Μπράιτον, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής (31/8, 16:00) υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Άμεξ», για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα του Φαμπιάν Χίρτσελερ ψάχνει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, αφού στην πρεμιέρα έμεινε ισόπαλη εντός έδρας με την Φούλαμ (1-1) και την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκε με 2-0 από την Έβερτον. Στο πλαίσιο αυτό, ο τεχνικός των «Γλάρων» αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα, παρά τη συμμετοχή τους στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου, στο οποίο ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ είχε δυο γκολ και μια ασίστ!

Οι εντεκάδες του ματς: