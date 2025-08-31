Οι ενδεκάδες στο Μπράιτον - Σίτι: Ούτε αποστολή Τζίμας και Κωστούλας
Μια πολύ σπουδαία μάχη έχει μπροστά της η Μπράιτον, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής (31/8, 16:00) υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Άμεξ», για την 3η αγωνιστική της Premier League.
Η ομάδα του Φαμπιάν Χίρτσελερ ψάχνει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, αφού στην πρεμιέρα έμεινε ισόπαλη εντός έδρας με την Φούλαμ (1-1) και την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκε με 2-0 από την Έβερτον. Στο πλαίσιο αυτό, ο τεχνικός των «Γλάρων» αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα, παρά τη συμμετοχή τους στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου, στο οποίο ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ είχε δυο γκολ και μια ασίστ!
Οι εντεκάδες του ματς:
TEAM NEWS! 🚨 Our #BHAMCI starting XI... 👀 pic.twitter.com/lpLPoE15kW— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 31, 2025
Your City side to take on Brighton — Manchester City (@ManCity) August 31, 2025
XI | Trafford, Nunes, Khusanov, Stones, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo (C), Bobb, Rejinders, Marmoush, Haaland
SUBS | Ederson, Dias, Ake, Doku, Nico, Gundogan, Akanji, O'Reilly, Lewis
🤝 @etihad pic.twitter.com/rMrRkCANr6
