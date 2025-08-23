Κωστούλας και Τζίμας στο Gazzetta: «Εχουμε πάθει πλάκα με την Μπραίτον, δεν θέλουν να μας 'κάψουν'»!

Αποχαιρετώντας τις παιδικές αγάπες

Στέφανος και Μπάμπης ωστόσο δεν μοιράστηκαν μόνο τα μικροπροβληματάκια τους το καλοκαίρι, μοιράστηκαν και κάτι πολύ πιο μεγάλο, την απόφαση του «αντίο» στις αγαπημένες τους ομάδες. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν μια ακόμα ομάδα για τον Τζίμα, ο Ολυμπιακός δεν ήταν μια ακόμα ομάδα για τον Κωστούλα.

«Στον ΠΑΟΚ έπαιζα από το 2013, είναι η ομάδα που μεγάλωσα εκεί και διαμορφώθηκα σαν παίκτης και σαν προσωπικότητα. Και γενικά ο ΠΑΟΚ ήταν το σπίτι μου, η οικογένειά μου αλλά όλα έγιναν τόσο γρήγορα που από τη μια στιγμή στην άλλη είχα φύγει στη Γερμανία. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, άφησα πίσω τους φίλους μου, το σπίτι μου, την οικογένειά μου και πήγα για μια νέα αρχή στην καριέρα μου, να πάρω παιχνίδια. Είναι δύσκολο, πάντα είναι δύσκολο να αποχαιρετάς την αγαπημένη σου ομάδα, την ομάδα που έχεις μεγαλώσει», λέει ο Τζίμας. Έχει μείνει κάτι ανολοκλήρωτο σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής του; Ναι.

«Το όνειρό μου ήταν να παίξω σε μια γεμάτη Τούμπα, το ήθελα πάντα, δεν έχω παίξει σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι. Αυτό θα έλεγα ότι είναι που δεν έχω εκπληρώσει με τον ΠΑΟΚ, να παίξω σε μια γεμάτη έδρα», ομολογεί και ο Κωστούλας δεν χαραμίζει την… ασίστ. «Έπαιξα εγώ πέρυσι», λέει με ύφος χιλίων… πειραχτηρίων για τα τρομερά πράγματα που έκανε στο εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ τον Νοέμβρη του 2024. Σκάμε στα γέλια και οι τρεις.

Και για τον Μπάμπη εννοείται δεν ήταν απλό το να βγάλει τα ερυθρόλευκα: «Ήταν και για εμένα δύσκολο να αποχαιρετήσω τον Ολυμπιακό. Κι εγώ ήμουν αρκετά χρόνια, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου υποστηρίζω την ομάδα από μικρό παιδί. Πήγαινα στο γήπεδο όποτε μπορούσα με τον πατέρα μου, παρακολουθούσα τον Ολυμπιακό σε οποιοδήποτε άθλημα. Να φανταστείτε όταν ακουγόταν στην αρχή ότι ενδιαφέρονται, ότι με παρακολουθούσε κάποια ομάδα εγώ έλεγα ότι δεν το σκέφτομαι και ότι θέλω να μείνω στον Ολυμπιακό, ότι νιώθω καλά εδώ, θέλω να συνεχίσω εδώ, αλλά εντάξει μετά σίγουρα όσο μεγάλωνε το ενδιαφέρον από συλλόγους και κυρίως και της Μπράιτον ήταν μια ευκαιρία να είμαι εδώ που είμαι τώρα και την άρπαξα. Και τώρα κοιτάω μπροστά.

Αυτό που με ξενέρωσε λίγο ήταν ο τραυματισμός μου που είχα χάσει τους τελευταίους δύο μήνες και είχα χάσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια στα play-offs και είχα χάσει και τον τελικό του Κυπέλλου κιόλας. Αν και πήραμε το νταμπλ, εγώ έλειπα από τα ματς τα τελευταία, τα γιορτινά, που νικούσαμε κι εγώ ήμουν με τα πολιτικά. Σίγουρα έδειξα κάποια πράγματα, όμως δεν έδειξα τελείως τον εαυτό μου, όσο θα ήθελα. Μπορούσα να δείξω περισσότερα».

Και οι δύο κοιτούν μπροστά τώρα, όμως… κοιτώντας πίσω, κανείς τους δεν περίμενε να βρίσκονται τόσο σύντομα στην Premier League και μια ομάδα σαν την Μπράιτον. «Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, όλα γίνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, το ξέρουμε αυτό, τον έναν χρόνο παίζεις κάπου, τον άλλον δεν ξέρεις πού θα βρίσκεσαι. Εγώ έφυγα από τον ΠΑΟΚ δανεικός γιατί θα έμενα τρίτος και πήγα στη Νυρεμβέργη με τον Κλόζε. Και χάρη σε αυτόν νομίζω, με τη βοήθειά του είμαι εδώ που είμαι σήμερα», λέει ο Τζίμας και ο Κωστούλας προσθέτει:

«Πάντα εμένα το όνειρό μου ήταν να παίξω στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, από μικρό παιδί. Κι εγώ πέρυσι θα ξεκινούσα ως τρίτος στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά με γέμιζε ως πρώτη μου χρονιά, μου αρκούσε. Πάντα πιστεύω πολύ στον εαυτό μου, πίστευα ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία, μου την έδωσαν, τους ευχαριστώ όλους στον σύλλογο, με βοήθησαν όλοι πάρα πολύ και πίστευα ότι όταν μπω στον αγωνιστικό χώρο θα δείξω ποιος είμαι και θα έρθει και η μεταγραφή άμα… Που ήρθε. Αλλά όταν ξεκίνησα το καλοκαίρι δεν σκεφτόμουν μια μεταγραφή μετά από δέκα μήνες, ούτε καν χρόνο. Σκεφτόμουν κάθε Σαββατοκύριακο να παίρνω κάποια λεπτά, να παίζω, να γίνομαι καλύτερος. Αυτός ήταν ο στόχος μου, να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα».