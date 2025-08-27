Ο απίθανος Στέφανος Τζίμας πέτυχε δύο γκολ στο ντεμπούτο του με τη Μπράιτον, ενώ είχε και ασίστ.

Ο Στέφανος Τζίμας έδειξε την ποιότητά του στους οπαδούς της Μπράιτον, από την πρώτη του συμμετοχή κιόλας.

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον αγγλικό σύλλογο, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο εκτός έδρας ματς με την Όξφορντ για το Λιγκ Καπ.

Ο Τζίμας πήρε εντολή να μπει στο ματς στο 66' και σε 11' λεπτά από την είσοδό του μέτρησε δύο γκολ! Για την ακρίβεια, βέβαια, τα πέτυχε σε διάστημα 5'. Στο 71' και στο 76'. Και τα δύο γκολ από ασίστ του Χάουελ.

Στο πρώτο πήρε την κάθετη από τον Χάουελ, έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε εύστοχα στο τετ α τετ για το 0-4. Στο 76' σε πίεση ψηλά, οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν, ο Χάουελ έδωσε στον Έλληνα φορ κι αυτός από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε στην αριστερή γωνία για το 0-5.

Ο Τζίμας σε ένα φοβερό ντεμπούτο μέτρησε και ασίστ. Στο 86' έκλεψε ψηλά τη μπάλα, την οποία ουσιαστικά έδωσε στον Γουότσον για το 0-6.

Δείτε τα γκολ του Τζίμα και το κλέψιμο στο 0-6

