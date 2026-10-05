Γνωστοί έγιναν οι 25 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν το βραβείο του Golden Boy, με τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Μπάμπη Κωστούλα να συμπεριλαμβάνονται στην τελική λίστα.

Μόλις 25 νεαροί ποδοσφαιριστές παραμένουν πλέον υποψήφιοι για ένα από τα πιο πολυπόθητα βραβεία του ποδοσφαίρου, το Golden Boy, που απονέμεται από την ιταλική εφημερίδα «Tuttosport» και έχει σκοπό να αναδείξει τα μεγαλύτερα νεαρά ταλέντα που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές λίγκες.

Η τελικά λίστα με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν το βραβείο για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή κατώ των 21 ετών έχει έντονο άρωμα Ελλάδας, καθώς δύο παίκτες από τη χώρα μας έχουν θέσει γερά τις βάσεις για την κατάκτηση του.

Συγκεκριμένα ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος κατέγραψε φέτος σπουδαίες εμφανίσεις τόσο με τη Μπραίτον, στην οποία είναι πλέον βασικός και αναντικατάστατος, όσο και με την Εθνική Ελλάδος, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που έχει κάνει όλο το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα να μιλάει για εκείνον είναι ανάμεσα στους τελικούς 25.

Θυμίζουμε πως στην αρχική λίστα, η οποία περιελάμβανε 100 ονόματα βρισκόταν και ο άσος της Χαλ Σίτι, Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος μάλιστα πέρσι κατέκτησε το βραβείο Golden Boy Web.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The 25 FINALISTS for the 2026 Golden Boy award! 💎🌟 🇪🇸 Pau Cubarsí 🇲🇦 Ayyoub Bouaddi 🇫🇷 Warren Zaïre-Emery 🇨🇮 Yan Diomande 🇭🇷 Luka Vušković 🇩🇰 Victor Froholdt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Myles Lewis-Skelly 🇧🇷 Rayan 🇳🇱 Jorrel Hato 🇩🇪 Lennart Karl 🇧🇷 Estêvão 🇧🇷 Endrick 🇫🇷 Junior Kroupi 🇦🇷 Gianluca Prestianni 🇬🇷 Konstantinos Karetsas 🇩🇪 Saïd El Mala 🇪🇸 Jon Martín 🇪🇸 Marc Bernal 🇧🇦 Kerim Alajbegović 🇩🇪 Finn Jeltsch 🇬🇷 Charalampos Kostoulas 🇫🇷 Joane Gadou 🇦🇷 Franco Mastantuono 🇵🇹 Rodrigo Mora 🇪🇸 Xavi Espart — Rising Stars XI (@RisingStarXI) October 5, 2026

Αναλυτικά οι 25 υποψήφιοι για το Golden Boy Award 2026:

Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Αγιούμπ Μπουαντί (Μαρόκο, Μάντσεστερ Σίτι)

Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (Γαλλία, Παρί Σεν Ζερμέν)

Γιαν Ντιομαντέ (Ακτή Ελεφαντοστού, Ρεάλ Μαδρίτης)

Λούκα Βούσκοβιτς (Κροατία, Μπράιτον)

Βίκτορ Φρόχολντ (Δανία, Πόρτο)

Μάιλς Λουίς-Σκέλι (Αγγλία, Άρσεναλ)

Ραγιάν (Βραζιλία, Μπόρνμουθ)

Τζόρελ Χάτο (Ολλανδία, Τσέλσι)

Λέναρντ Καρλ (Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου)

Εστεβάο (Βραζιλία, Τσέλσι)

Έντρικ (Βραζιλία, Λυών)

Τζούνιορ Κρούπι (Γαλλία, Μπόρνμουθ)

Τζιανλούκα Πρεστιάνι (Αργεντινή, Μπενφίκα)

Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα, Ντόρτμουντ)

Σαΐντ Ελ Μάλα (Γερμανία, Κολωνία)

Τζον Μαρτίν (Ισπανία, Ρεάλ Σοσιεδάδ)

Μαρκ Μπερνάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Βοσνία, Γιουβέντους)

Φιν Γελτς (Γερμανία, Στουτγκάρδη)

Χαράλαμπος Κωστούλας (Ελλάδα, Μπράιτον)

Ζοάν Γκαντού (Γαλλία, Λειψία)

Φράνκο Μασταντουόνο (Αργεντινή, Φιορεντίνα)

Ροντρίγκο Μόρα (Πορτογαλία, Ρόμα)

Τσάβι Έσπαρτ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)



Οι νικητές του βραβείου Golden Boy: