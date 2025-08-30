Προπονητής Μπράιτον για Τζίμα και Κωστούλα: «Είναι διαφορετικές περιπτώσεις, λίγο πιο μπροστά ο Στέφανος»

Λίγο πριν η Μπράιτον υποδεχθεί τη Μάντσεστερ Σίτι, ο προπονητής της, Φαμπιάν Χίρτσελερ, μίλησε για την ενσωμάτωση του Στέφανου Τζίμα και του Μπάμπη Κωστούλα στην ομάδα.

Δεν τους περιμένουμε μόνο στην Ελλάδα, τους περιμένουν και στην Αγγλία με μπόλικο ενθουσιασμό. Οι οπαδοί της Μπράιτον αναμένουν να δουν τον Μπάμπη Κωστούλα και τον Στέφανο Τζίμα να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ειδικά από τη στιγμή που ο δεύτερος συνδύασε το ντεμπούτο με ντοπιέτα απέναντι στην Όξφορντ στο League Cup.

Ο προπονητής των Γλάρων πάντως θέλησε ξανά να... κατευνάσει τα πνεύματα και, λίγο πριν η Μπράιτον υποδεχθεί τη Μάντσεστερ Σίτι (31/08 - 16:00), μίλησε για τους δύο Έλληνες στράικερ.

«Είναι διαφορετικές περιπτώσεις, ο Στέφανος είναι λίγο πιο μπροστά από τον Μπάμπη αυτή τη στιγμή. Έδειξε αυτό που βλέπουμε και στις προπονήσεις, είναι στράικερ, ξέρει πού να είναι για να σκοράρει γκολ και αυτό είναι ξεχωριστό. Ο Μπάμπης πήρε τα πρώτα του λεπτά και είναι λίγο πιο πίσω στην προσαρμογή του, αλλά και οι δυο τους προπονούνται εξαιρετικά και πλησιάζουν. Ο Στέφανος είναι κοντά στο να είναι μια επιλογή για εμάς, ο Μπάμπης χρειάζεται χρόνο», δήλωσε αρχικά ο Χίρτσελερ και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Προσπαθούμε να αποφύγουμε το να γίνουν μια ελληνική παρέα. Φυσικά, όταν προέρχονται από την ίδια χώρα και κουλτούρα, θα συνδεθούν. Όμως είναι σημαντικό να ενσωματωθούν σε όλο το γκρουπ. Θέλουμε να προσαρμοστούν στην κουλτούρα της Μπράιτον και έχουν δείξει ότι προσπαθούν να το κάνουν».