Ο Άλαν Σίρερ άσκησε κριτική στον Βαγγέλη Μαρινάκη για την πώληση του Μπάμπη Κωστούλα στη Μπράιτον, τονίζοντας πως ο Έλληνας φορ έπρεπε να καταλήξει στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή σεζόν στην Premier League με τη φανέλα της Μπράιτον, καθώς έχει μετρήσει ήδη τέσσερα γκολ σε όλες της διοργανώσεις και μοιάζει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Η εντυπωσιακή του απόδοση ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα στην Αγγλία, με τον παλαίμαχο επιθετικό της Νιούκαστλ και πρώτο σκόρερ στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος, Άλαν Σίρερ, να στέκεται στην περίπτωσή του.

Ο Άγγλος πάντως έριξε τα βέλη του προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την απόφασή του να τον πουλήσει στη Μπράιτον, καθώς ο ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού θα μπορούσε να τον είχε πάρει στη Νότιγχαμ Φόρεστ για να δυναμώσει την ομάδα του.

«Αν το λέω σωστά - τα παιδιά μπορεί να με διορθώσουν εδώ - ήταν στον Ολυμπιακό. Οπότε ο Μαρινάκης είναι ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Και τον άφησαν να φύγει, τον άφησαν να πάει στην Μπράιτον. Θέλω να πω, πώς γίνεται αυτό; Ξέρετε, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και εκείνον και όλα τα σχετικά, δεν ξέρω.

Μου φαίνεται λίγο περίεργο το ότι πλήρωσαν τόσα χρήματα γι’ αυτόν και τον άφησαν να πάει στην Μπράιτον, αντί να τον πάρει η Φόρεστ. Αν ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης της Φόρεστ, δεν ξέρω» τόνισε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο podcast «The rest is football».