Αφιέρωμα έκανε η γαλλική L' Εquipe για την νέα γενιά επιθετικών της Εθνικής Ελλάδας, πλέκοντας το εγκώμιο σε Τζόλη και Κωστούλα.

Τα βλέμματα «τραβάει» και όχι άδικα η γραμμή κρούσης της Εθνικής Ελλάδας με τη γαλλική «L' Εquipe» να κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα για τους νεαρούς επιθετικούς που έχει στη διάθεση του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κάνοντας ειδική αναφορά στους άκρως παραγωγικούς στην Premier League, Χρήστο Τζόλη και Μπάμπη Κωστούλα.

Με τίτλο «Πώς η Ελλάδα δημιουργεί μία χρυσή γενιά στην επίθεση;» η γαλλική εφημερίδα γύρισε τον χρόνο πίσω, σε μια χρονιά ορόσημο για τη Γαλανόλευκη. Φυσικά εννοούμε το 2004. Είκοσι δύο χρόνια μετά το έπος της Πορτογαλίας, μια ολόκληρη γενιά ποδοσφαιριστών που δεν πρόλαβε να ζήσει ή να θυμάται τον θρίαμβο της Εθνικής, έρχεται τώρα να γράψει τη δική της ιστορία.

Η πρόκριση της Ελλάδας στη League A του Nations League είναι η επιβεβαίωση ότι κάτι αλλάζει. Όχι μόνο στην πρώτη ομάδα, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό ποδόσφαιρο προσπαθεί να δημιουργήσει τους ποδοσφαιριστές του αύριο.

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Όπως αναφέρει το εν λόγω αφιέρωμα ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ, ο Χαράλαμπος Κωστούλας στην Μπράιτον και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Ντόρτμουντ αποτελούν την πιο χαρακτηριστική τριάδα μιας γενιάς που έρχεται με διαφορετικές παραστάσεις και πολύ υψηλότερο ταβάνι. Δίπλα σε αυτά τα ονόματα αναφορά έγινε και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Στέφανο Τζίμα, δύο ακόμη ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα καλύτερα πρωταθλήματα. Αμφότεροι ωστόσο, είναι τραυματίες αυτόν τον καιρό.

Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς (σ.σ εκτός από Καρέτσας Γκενκ) πέρασαν από ελληνικές ακαδημίες, οι περισσότεροι εξ αυτών στον ΠΑΟΚ. Ακόμη έγινε ειδική αναφορά και για τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του Youth League. Καθώς για πρώτη φορά ελληνικός σύλλογος έφτασε στην κορυφή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε επίπεδο Νέων και αρκετοί από την ομάδα του Συλαϊδόπουλου έκαναν γρήγορα το επόμενο βήμα. Ένας εξ αυτών ο... Μπάμπης Κωστούλας.

Θυμίζουμε πως η Γαλανόλευκη έχει το πρώτο εκτός έδρα ματς της στη Σερβία στις 24/9 στις 21:45 (Live από το Gazzetta).