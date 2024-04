Premier League κατά Νότιγχαμ: «Είμαστε απογοητευμένοι, δεν μπορεί να αμφισβητείται η ακεραιότητα των διαιτητών»

Στην αντεπίθεση περνάει η Premier League που «απάντησε» στις αιχμές της Νότιγχαμ για τη διαιτησία και γνωστοποίησε πως και αυτή - μετά την FA - ανοίγει έρευνα για την περίφημη ανακοίνωση των Ρεντς κατά του Στιούαρτ Άτγουελ.

Και το... τεταμένο κλίμα στην Premier League καλά κρατεί. Η Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την ήττα της από την Έβερτον, έχει ανοίξει «πόλεμο» κατά της διαιτησίας.

Οι Ρεντς κατηγόρησαν την Επιτροπή Διαιτησίας για την επιλογή του «οπαδού της Λούτον», Στιούαρτ Άτγουελ, στο VAR για το ματς κόντρα στα Ζαχαρωτά, «φώναξαν» για τρία πέναλτι που δεν τούς δόθηκαν και δείχνουν έτοιμοι να φτάσουν στα άκρα.

Πάντως, οι ενέργειές τους δεν έμειναν αναπάντητες από την Premier League. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η αγγλική λίγκα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της προς τη Φόρεστ και γνωστοποίησε πως και αυτή - μετά την Αγγλική Ομοσπονδία - θα ερευνήσει τα δηκτικά σχόλια του club κατά της ακεραιότητας του πρωταθλήματος.

The Premier League was extremely disappointed to read the comments made by Nottingham Forest on social media yesterday, following its match against Everton.



We note The FA has confirmed it will be investigating the club’s statement. It is never appropriate to improperly question…