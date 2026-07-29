Ο Ουσμάν Ντιομαντέ, που ανήκει στην Σπορτινγκ, είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στη Νότιγχαμ Φόρεστ ενισχύοντας την αμυντική γραμμή του Γκλάσνερ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται πολύ κοντά στο να εντάξει στο δυναμικό της τον 22χρονο στόπερ, Ουσμάν Ντιομαντέ, από τη Σπόρτινγκ.

Ο ίδιος αποτελεί τον βασικό της στόχο για την άμυνα των Reds, και αναμένεται να συπληρώσει την τριάδα των στόπερ μαζί με τιους Νίκολα Μιλένκοβιτς και Μουρίγιο.

Σύμφωνα με την «A Bola» οι δύο σύλλογοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες.

Το κόστος του deal ανέρχεται αρχικά στα 40 εκατομμύρια ευρώ και με τα μπόνους να μπορεί να φτάσει τα 45 εκατ., ενώ οι Πορτογάλοι θα διατηρήσουν ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 10%..

Αν τελικά όλα κυλήσουν ομάλά και υπογράψει, ο Ιβοριανός αμυντικός ενδέχεται να τεθεί άμεσα αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του στο φιλικό της Παρασκευής (31/7) στο «Estadio Algarve».