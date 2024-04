Στη Νότιγχαμ Φόρεστ ακόμα «βράζουν» με τη διαιτησία στο παιχνίδι κόντρα στην Έβερτον και ζήτησαν οι συνομιλίες του VAR με τον ρέφερι Άντονι Τέιλορ να βγουν στο «φως».

Στον απόηχο του... χαμού μετά το ντέρμπι της ουράς ανάμεσα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την Έβερτον εξακολουθεί να ζει η ποδοσφαιρική Αγγλία. Τα Ζαχαρωτά πήραν την τεράστια νίκη (2-0), με τους Ρεντς πάντως να «φωνάζουν» για τρία πέναλτι που δεν δόθηκαν και να εκδίδουν έξαλλη ανακοίνωση, κατηγορώντας την Επιτροπή Διαιτησίας πως τοποθέτησε στο VAR τον Στιούαρτ Άτγουελ, που είναι οπαδός της Λούτον, με την οποία «μάχονται» για την παραμονή.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επικρίθηκε έντονα στο Νησί και η FA άνοιξε σχετική έρευνα, ωστόσο η Νότιγχαμ δεν δείχνει διατεθειμένη να... κάνει πίσω.

Με νέα ανακοίνωσή της, η Φόρεστ κατέθεσε επίσημο αίτημα στην Επιτροπή Διαιτησίας να δημοσιοποιήσει τα ηχητικά των συνομιλιών του VAR με τον ρέφερι Άντονι Τέιλορ από τις τρεις επίμαχες φάσεις, ανοίγοντας θέμα διασφάλισης της ακεραιότητας του αθλήματος.

Nottingham Forest has today submitted a formal request to the PGMOL to release into the public domain the audio recordings between officials during yesterday’s match against Everton at Goodison Park.



The club has requested this be shared for three key match incidents - Ashley…