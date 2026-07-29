Ο «μεταγραφικός οίστρος» του Ολυμπιακού δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητος στη Σερβία, όπου εξάρουν τις κινήσεις των ερυθρολεύκων στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.

Στη Σερβία αποθεώνουν τον μεταγραφικό... πυρετό του Ολυμπιακού το φετινό καλοκαίρι! Η Mozzart Sport έκανε ειδική μνεία στις μέχρι στιγμής κινήσεις των Πειραιωτών, που αποσκοπούν στην ενίσχυσή τους ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά τις τελευταίες κινήσεις των Σα και Ορτέγκα, οι ερυθρόλευκοι πρόσθεσαν ακόμη δύο όπλα στη φαρέτρα τους για τη νέα απαιτητική χρονιά που τους περιμένει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι Σέρβοι εστίασαν στις κινήσεις και τα χρήματα που έχει δαπανήσει έως τώρα ο σύλλογος του λιμανιού, ενώ συνέδεσαν τις κινήσεις της ελληνικής ομάδας με τις αντίστοιχες της Νότιγχαμ Φόρεστ τέσσερα χρόνια πριν. Τότε, οι Tricky Trees έκανε 23 μεταγραφές για την ενίσχυσή της προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί στην Premier League. Μάλιστα, η Mozzart Sport παρουσίασε ως κοινό παρονομαστή της μεταγραφικής κινητικότητας των δύο ομάδων τον ιδιοκτήτη τους, Ευάγγελο Μαρινάκη.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη φτάσει τις έντεκα προσθήκες στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο έχοντας ξοδέψει για την ώρα 24.500.000 ευρώ. Οι Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Ρόκα, Μαφέο, Πόποβιτς, Σάλιακας, Φορτούνης, Στουρνάρας, Σίλβα, Ορτέγκα και Σα, ενώ ακόμη εκκρεμούν διαπραγματεύσεις και με άλλες περιπτώσεις παικτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Σέρβοι έκαναν ειδική αναφορά στη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη στην Premier League για λογαριασμό της Χαλ.