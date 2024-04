Νότιγχαμ Φόρεστ: «Δεν μας έδωσαν τρία πέναλτι, είχαμε ειδοποιήσει πως ο VAR είναι οπαδός της Λούτον» (vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ λίγο μετά την ήττα στην έδρα της Έβερτον εξέδωσε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας, κάνοντας λόγο για τρία πέναλτι που δεν δόθηκαν και άφησε αιχμέν για τον VAR που είναι... οπαδός της Λούτον.

Η Έβερτον πήρε το κρίσιμο για τη μάχη της παραμονής ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και άφησε την ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς βρίσκεται μόλις στο +1 από τη 18η Λούτον. Οι Reds έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία, καθώς διαμαρτυρήθηκαν για τρία πέναλτι και λίγο μετά το ματς έβγαλαν σχετική ανακοίνωση.

Με την τοποθέτηση της η Νότιγχαμ άφησε αιχμές για τον VAR, Στιούαρτ Άτγουελ, υποστηρίζοντας πως είχαν ειδοποιήσει την Επιτροπή Διαιτησίας πως είναι οπαδός της Λούτον, η οποία είναι άμεση ανταγωνίστρια των Reds. Δυο εκ των φάσεων που ζήτησαν παράβαση οι φιλοξενούμενοι είχαν πρωταγωνιστή τον Άσλεϊ Γιανγκ, η μία για μαρκάρισμα στον Χάντσον Οντόι εντός περιοχής και η άλλη για χέρι.

Nothing to see here, just Ashley Young committing two penalty offences in the box. One obvious foul, and one deliberate handball… Neither were given by the referee nor VAR as penalties to Nottingham Forest. 🤯 And Everton fans cry about “corruption”?! Forest have been… pic.twitter.com/1P8yNQYaq0

«Τρεις εξαιρετικά κακές αποφάσεις - τρία πέναλτι που δεν δόθηκαν - τις οποίες απλά δεν μπορούμε να δεχθούμε.

Προειδοποιήσαμε την PGMOL ότι o VAR είναι οπαδός της Λούτον πριν από το παιχνίδι, αλλά δεν τον άλλαξαν. Η υπομονή μας έχει δοκιμαστεί πολλές φορές.

H Nότιγχαμ Φόρεστ θα εξετάσει τώρα τις επιλογές της», αναφέρει η ανακοίνωση.

