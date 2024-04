Η FA πρόκειται να ανοίξει έρευνα για την ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ για τη διαιτησία του αγώνα με την Έβερτον, καθώς αμφισβητεί την ακεραιότητα του αγώνα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ «βράζει» για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με την Έβερτον στο Μέρσεϊσαϊντ. Οι Reds μετά την ήττα τους από τα Ζαχαρωτά εξέδωσαν ανακοίνωση διαμαρτυρίας για τρεις φάσεις στις οποίες ζήτησαν πέναλτι, ενώ άφησαν αιχμές για τον VAR, Στούαρτ Άτγουελ, τονίζοντας πως είναι «οπαδός της Λούτον». Θυμίζουμε πως η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, είναι στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη και τους 18ους Hatters.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της «Independent», Μιγκέλ Ντιλέινι, η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας, FA, επιβεβαίωσε ότι θα ανοίξει έρευνα για το tweet της Φόρεστ, καθώς οι Reds θέτουν ξεκάθαρα υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα του παιχνιδιού.

