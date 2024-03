Έφεση για την τιμωρία της και την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών είναι έτοιμη να ασκήσει η Νότιγχαμ Φόρεστ, όπως μετέδωσε το Athletic.

Στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League κατρακύλησε πριν από επτά ημέρες η Νότιγχαμ Φόρεστ, όταν γνωστοποιήθηκε η ποινή της για την παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της λίγκας.

Οι Ρεντς τιμωρήθηκαν με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών και βρέθηκαν στη 18η θέση του πρωταθλήματος, ωστόσο ελπίζουν να πάρουν πίσω τους βαθμούς τους στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Nottingham Forest have decided to appeal against their four-point deduction for breaching the Premier League’s profitability and sustainability rules.#NFFC | #PL



