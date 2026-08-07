Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πολύ μεγάλη προσπάθειά του για τον παίκτη της Σανταντέρ την ώρα που έχει προκύψει και άλλο όνομα στελέχους για τους Πειραιώτες και τη Φόρεστ.

Ο Ολυμπιακός - όπως έχετε ήδη διαβάσει και έχει καταγραφεί ρεπορταζιακά - έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, ενός από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της νέας γενιάς του κολομβιανού ποδοσφαίρου. Ο 23χρονος μέσος ανήκει στη Ράσινγκ Σανταντέρ, η οποία εξασφάλισε την άνοδό της στη La Liga, και αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Ο 23χρονος Πουέρτα, θεωρείται ένας από τους πιο εξελιγμένους μέσους της χώρας του.

Αγωνίζεται κυρίως ως «οκτάρι», με χαρακτηριστικά box-to-box ποδοσφαιριστή, συνδυάζοντας ένταση, δημιουργία και πειθαρχία. Σε αυτήν την φάση οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν για τα καλά την προσπάθεια να κλείσουν τον συγκεκριμένο παίκτη.

Στο μεταξύ ωστόσο στο εξωτερικό και στα ιταλικά ρεπορτάζ αναφέρεται το όνομα του Ζοφρί Μονκαντά, του Γάλλου που υπήρξε τεχνικός διευθυντής στη Μίλαν. Τονίζεται ότι του έγινε πρόταση / κρούση για να αναλάβει επιτελικό ρόλο στη Φόρεστ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ο Γάλλος προορίζεται και για τη Φόρεστ αλλά και για τον Ολυμπιακό σε έναν καίριο και επιτελικό ρόλο.

Ο Μονκαντά κατάφερε να γίνει chief scout στη Μονακό σε ηλικία μόλις 29 ετών, φτιάχνοντας ένα δίκτυο σε 4 μεγάλες Λίγκες, τη Σκανδιναβία αλλά και τη Λατινική Αμερική. Έφτιαξε για τα καλά το όνομά του στη Μίλαν όπου πρωτοπήγε το 2018 αρχικκά στον ίδιο ρόλο που είχε στη Γαλλία για να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό διευθυντή. Έχει χαρακτηριστεί στην Ιταλία ως ένας από τους τοπ scouts και όχι μόνο για την Ευρώπη.

