Ο Χάρι Κέιν πήρε από το χέρι την Τότεναμ και με δύο προσωπικά τέρματα την οδήγησε σε σπουδαία νίκη απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι, στην οποία έδειξε ότι το περασμένο καλοκαίρι ίσως έκανε λάθος που δεν πίεσε περισσότερο για την απόκτηση του, ανεβάζοντας την προσφορά της στα 170 εκατομμύρια ευρώ...

Η Τότεναμ το έκανε ξανά κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι. Αυτή τη φορά έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα με δύο γκολ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στο «Έτιχαντ» μετά τις τέσσερις αποτυχημένες απόπειρες των «Πολιτών» να τον κάνουν δικό τους το περασμένο καλοκαίρι. Μέχρι πρότινος ο υψηλόσωμος στράικερ δεν είχε καταφέρει ποτέ να βρει δίχτυα απέναντι σε ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα όμως το βράδυ του Σαββάτου (19/02) το έκανε και μάλιστα δις χαρίζοντας στα «σπιρούνια» το πολύτιμο τρίποντο με 3-2.

To καλοκαίρι ο Χάρι Κέιν είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Τότεναμ. Ο Άγγλος επιθετικός ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τη Μάντσεστερ Σίτι όσο και με την Τσέλσι, όμως ο Ντάνιελ Λέβι δεν σκόπευε να πουλήσει τον φυσικό ηγέτη της ομάδας του. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας έμεινε εν τέλει στα «σπιρούνια» με το... ζόρι, καθώς η διοίκηση δεν δέχτηκε να τον πουλήσει παρά τις υψηλές προτάσεις της Σίτι και η δυσαρέσκεια του είναι εμφανής από την αγωνιστική του εικόνα. Το παρασκήνιο από το «ναυάγιο» της μεταγραφής του στους Πολίτες, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον Χάρι Κέιν, με αποτέλεσμα στην αρχή της σεζόν να αποτελεί σκιά του καλού του εαυτού.

…and here’s why Manchester City had four formal approaches and two official bids turned down for Harry Kane last summer. Last one: €150m plus add ons. ‘Untouchable’ for Spurs. 🔒🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #THFC



His relationship with Antonio Conte is something else. More than special. What a game.