Τότεναμ: Απίθανες ατάκες Ντουγκαρί με αποδέκτη τον Ντε Τσέρμπι
Τι κι αν δαπάνησε το ποσό-ρεκόρ των 366 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι για μεταγραφές; Η Τότεναμ έχει πραγματοποιήσει τραγικό ξεκίνημα στην Premier League, έχοντας απολογισμό δύο βαθμών και γκολ 0-5 μετά από τέσσερις αγωνιστικές.
Ευλόγως, τα αποτελέσματα αυτά έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, με τον Κριστόφ Ντουγκαρί να προχωρά σε απίστευτα σχόλια με αποδέκτη τον Ιταλό προπονητή. Μιλώντας στο RMC Sport, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής χαρακτήρισε... ληστεία το πενταετές συμβόλαιο του Ντε Τσέρμπι με τους Λονδρέζους, τονίζοντας πως δεν κατάλαβε ποτέ το επίπεδό του ως προπονητή.
Αναλυτικά:
«Ποτέ δεν κατάλαβα πραγματικά ποιο είναι το επίπεδό του. Μου λένε ότι τα πήγε καλά στην Μπράιτον, τη Σασουόλο και σε άλλους συλλόγους, αλλά για μένα εξακολουθεί να μην αποτελεί απόλυτη εγγύηση για να προπονήσει μεγάλες ομάδες. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο. Αυτό που έκανε είναι πραγματική ληστεία, χωρίς καν να χρειαστεί να φορέσει μάσκα. Είναι απίστευτο».
Former Milan and Marseille forward Christophe Dugarry has taken aim at Tottenham coach Roberto De Zerbi:— Football Italia (@footballitalia) September 15, 2026
"I have never really understood what his level actually is. He signed a five-year contract. What he has done is a genuine robbery, without even needing to wear a mask." pic.twitter.com/Cp7ivbsS69
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