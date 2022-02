Το εγκώμιο του Χάρι Κέιν έπλεξε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, μετά από την εντυπωσιακή εμφάνισή του στο «Έτιχαντ» με την οποία χάρισε τη νίκη στην Τότεναμ.

Η Τότεναμ αποδείχθηκε και πάλι κακός δαίμονας για την Μάντσεστερ Σίτι, με τον Χάρι Κέιν να σοκάρει τους Πολίτες στις καθυστερήσεις (2-3) και να δίνει νέο ενδιαφέρον στην κούρσα της Premier League!

Ο Άγγλος επιθετικός ήταν το πρόσωπο του αγώνα, συγκεντρώνοντας όλα τα φώτα πάνω του. Αρχικά, για το γεγονός ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στο «Έτιχαντ» μετά τις αποτυχημένες απόπειρες των «Πολιτών» να τον κάνουν δικό τους το περασμένο καλοκαίρι.

Μέχρι πρότινος ο υψηλόσωμος στράικερ δεν είχε καταφέρει ποτέ να βρει δίχτυα απέναντι σε ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα όμως το βράδυ του Σαββάτου (19/02) το έκανε και μάλιστα δις χαρίζοντας στα «σπιρούνια». Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι αποθέωσε τον Χάρι Κέιν, επαναλαμβάνοντας ξανά το ενδιαφέρον που έδειξε ο σύλλογος του το περασμένο καλοκαίρι.

«Όλοι ξέρουν πως ενδιαφερθήκαμε για τον Κέιν αλλά δεν μπορέσαμε να τον πάρουμε. Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Δεν είναι απαραίτητο να δει κάποιος τα γκολ που έβαλε απόψε για να δει την ποιότητά του. Όλο το Ηνωμένο Βασίλειο το ξέρει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Pep Guardiola: “Everyone knows we were interested in Harry Kane but it was not an option. Forget it, it’s the past…”. 🔵 #MCFC



“It’s not necessary to show the goals he scored tonight to show his quality, all the UK knows it”. @Dan_KP