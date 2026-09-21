Μετά και από την ήττα κόντρα στην Άστον Βίλα, η Τότεναμ έπεσε στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και ισοφάρισε ένα αρνητικό ρεκόρ από το 2008.

Η Τότεναμ δεν τα κατάφερε το Σάββατο (19/09) ούτε απέναντι στην Άστον Βίλα, καθώς γνώρισε την ήττα με σκορ 2-3 στην έδρα της, παραμένοντας ακόμη χωρίς νίκη μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές της Premier League.

Παράλληλα η Κόβεντρι επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ και έτσι τα «σπιρούνια» έπεσαν στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα του αγγλικού πρωταθλήματος, με μόλις 2 βαθμούς.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής του συλλόγου, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, μίλησε με σκλήρα λόγια για την αποκαρδιωτική εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως στα 14 χρόνια καριέρας του δεν έχει συναντήσει χειρότερο σύνολο από το δικό του. «Στα 14 χρόνια καριέρας ως προπονητής δεν έχω δει ποτέ μία ομάδα όπως εμείς. Τόσο εύθραστοι, τόσο ασταθείς», ήταν τα λόγια του Ιταλού τεχνικού.

‘We were too fragile.”



Roberto De Zerbi reacts to Spurs' loss against Aston Villa.



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Η τραγική εικόνα της Τότεναμ άλλωστε αποτυπώνεται και από την... στατιστική. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Opta, οι «πετεινοί» ισόφαρισαν ένα αρνητικό ρεκόρ 18 ετών, καθώς για πρώτη φορά μετά από τη σεζόν 2008-09, βρίσκονται στην τελευταία θέση της Premier League μετά από πέντε αγώνες.