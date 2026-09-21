Τότεναμ: Ισοφάρισε αρνητικό ρεκόρ 18 ετών
Η Τότεναμ δεν τα κατάφερε το Σάββατο (19/09) ούτε απέναντι στην Άστον Βίλα, καθώς γνώρισε την ήττα με σκορ 2-3 στην έδρα της, παραμένοντας ακόμη χωρίς νίκη μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές της Premier League.
Παράλληλα η Κόβεντρι επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ και έτσι τα «σπιρούνια» έπεσαν στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα του αγγλικού πρωταθλήματος, με μόλις 2 βαθμούς.
Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής του συλλόγου, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, μίλησε με σκλήρα λόγια για την αποκαρδιωτική εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως στα 14 χρόνια καριέρας του δεν έχει συναντήσει χειρότερο σύνολο από το δικό του. «Στα 14 χρόνια καριέρας ως προπονητής δεν έχω δει ποτέ μία ομάδα όπως εμείς. Τόσο εύθραστοι, τόσο ασταθείς», ήταν τα λόγια του Ιταλού τεχνικού.
‘We were too fragile.”— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 19, 2026
Roberto De Zerbi reacts to Spurs' loss against Aston Villa.
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Η τραγική εικόνα της Τότεναμ άλλωστε αποτυπώνεται και από την... στατιστική. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Opta, οι «πετεινοί» ισόφαρισαν ένα αρνητικό ρεκόρ 18 ετών, καθώς για πρώτη φορά μετά από τη σεζόν 2008-09, βρίσκονται στην τελευταία θέση της Premier League μετά από πέντε αγώνες.
20 - For the first time since the 2008-09 season, Tottenham are bottom of the Premier League after five matches.— OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2026
Rooted. pic.twitter.com/bcTj9MHp5u
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