Η Άστον Βίλα βύθισε στη μιζέρια την Τότεναμ, νικώντας τη 3-2 στο Λονδίνο, πιο εύκολα απ' ό,τι μαρτυρά το τελικό σκορ.

Τουλάχιστον, έβαλε γκολ! Κάθε πέρυσι και καλύτερα για την Τότεναμ, που απογοήτευσε ξανά, χάνοντας αυτή τη φορά 3-2 εντός έδρας από την Άστον Βίλα, η οποία από τη μεριά της έκανε σεφτέ στη φετινή Premier League.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε το προβάδισμα με κοντινή προσπάθεια του Μανζάμπι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Τζάκσον να διπλασιάζει τα τέρματά της με εξαιρετικό σκαστό σουτ στο 67'.

Ένα απίθανο μακρινό σουτ του Μπουεντία στο 79' σφράγισε το διπλό για τη Βίλα, με τους Spurs να μειώνουν με το πρώτο τους γκολ στο φετινό πρωτάθλημα στο 86', όταν ο Γκάλαχερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από γύρισμα του Κουντούς.

Ο Φαν Χέκε μείωσε περαιτέρω με κεφαλιά μετά από φάουλ του Μάντισον στο 90+8' αλλά ήταν πια αργά, με την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι να μένει στη 18η θέση της βαθμολογίας με δύο μόλις βαθμούς...