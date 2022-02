Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποκάλυψε ότι το περασμένο καλοκαίρι η Μάντσεστερ Σίτι κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να αποκτήσει τον Χάρι Κέιν, αλλά η Τότεναμ ήταν ανένδοτη με αποτέλεσμα η μεταγραφή του υψηλόσωμου στράικερ στους «Πολίτες» να ναυαγήσει.

Το όνομα του Χάρι Κέιν πρωταγωνίστησε το περασμένο καλοκαίρι στο μεταγραφικό παζάρι. Η Μάντσεστερ Σίτι επιθυμούσε διακαώς την απόκτηση του, αλλά τα χρήματα που διέθεσε δεν ήταν ποτέ αρκετά για τον πρόεδρο της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι.

Η τελευταία κρούση των «Πολιτών» ήταν στα 120 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τα «σπιρούνια» δεν ήταν διατεθειμένα να παραχωρήσουν τον 28χρονο φορ, για λιγότερα από 170 εκατομμύρια ευρώ.

Τελικά, ο Χάρι Κέιν παρέμεινε κάτοικος Λονδίνου και την τρέχουσα σεζόν μετράει 15 τέρματα και τρεις ασίστ σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, υπό την καθοδήγηση πλέον του Αντόνιο Κόντε.

Από την άλλη ο Πεπ Γκουαρδιόλα, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με τα «σπιρούνια» (19/02, 19:30, Cosmote Sport 1HD, Live Gazzetta) αποκάλυψε ότι η Μάντσεστερ Σίτι κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να αποκτήσει τον Άγγλο διεθνή φορ, αλλά η Τότεναμ ήταν ανένδοτη με αποτέλεσμα η μεταγραφή του υψηλόσωμου στράικερ στους «Πολίτες» να ναυαγήσει.

«Στα 11 ή 12 χρόνια της καριέρας μου δεν ήμουν ποτέ απογοητευμένος από αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο σύλλογος στη μεταγραφική περίοδο. Δεν έχω "βάλει" ποτέ φωτιά εδώ γιατί εκπροσωπώ τον σύλλογο και ο σύλλογος είναι πάντα πάνω από μένα.

Προσπαθήσαμε να υπογράψουμε τον Κέιν, αλλά ήταν πολύ μακριά από το να υπάρξει συμφωνία, καθώς η Τότεναμ ήταν ξεκάθαρη ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Και όταν συμβεί δύο, τρεις, τέσσερις φορές, τελείωσε. Τώρα μπορείς να πεις "Ο Χάρι Κέιν δεν ήρθε και όλα πάνε καλά", αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το ήξερα.

Ο σύλλογος μού έδωσε παίκτες και πάντα είμαι ευχαριστημένος - και αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ίσως αν είχαμε έναν σωστό επιθετικό θα παίζαμε με έναν επιθετικό, αλλά με τους παίκτες που έχουμε πρέπει να προσαρμοστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου.

Pep Guardiola on Harry Kane deal collapsed last summer: “We tried to sign a striker - but it was far away from being done because Tottenham were clear it was not going to happen”. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #MCFC



Harry Kane will decide on his contract situation in the coming months, not now. #THFC pic.twitter.com/4PrPkv3Qqy