Ήταν θέμα χρόνου να γίνει, αρκεί να ... έπαιρνε μπρος ο Κέιν. Τώρα, ο Άγγλος μαζί με τον Σον, έβαλαν παρέα τα ονόματά τους στην ιστορία της Premier με τις συνεργασίες τους που έχουν οδηγήσει σε γκολ!

Ο Χάρι Κέιν λίγες ώρες αφότου ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε αποκαλύψει πως η Σίτι το περασμένο καλοκαίρι είχε κάνει τέσσερις προσπάθειες για να τον αποκτήσει, «τιμώρησε» τους «γαλάζιους» του Μάντσεστερ με δυο γκολ στο Etihad και το 3-2 της Τότεναμ δίνει νέο, τρομερό ενδιαφέρον στη διεκδίκηση της κορυφής για φέτος.

Ο τρόπος που καταφέρνουν να κάνουν ακριβώς αυτό που πρέπει στο γήπεδο και να γνωρίζουν τις θέσεις στις οποίες πρέπει να βρίσκονται και τις μπαλιές που πετούν ο ένας προς τον άλλον, οδήγησαν στο 36ο γκολ αποκλειστικά από δική τους συνεργασία σε επίπεδο Premier League.

Αυτός ο αριθμός γίνεται αυτομάτως ιστορικός, αφού ποτέ ξανά κανείς δεν τον έχει ξεπεράσει. Και φυσικά δίνεται η δυνατότητα στους Κέιν και Σον να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τον πήχη.

Στα 36 τέρματα από συνεργασίες τους είχαν σταματήσει στην Τσέλσι οι Ντρογκμπά και Λάμπαρντ, που τώρα έχουν... συγκάτοικους στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης επίδοσης, με τους θρύλους των «μπλε» σύντομα να παραχωρούν το πρώτο σκαλί του βάθρου.

"We are glad to have this record and I hope many more to come as well!" 🙌



Harry Kane and Heung-min Son are now tied with Didier Drogba and Frank Lampard for the most prolific partnership in Premier League history after Son's assist for Kane's first goal 🤝 pic.twitter.com/xbOwzVzGQp