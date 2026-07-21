Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην πόλη Ναβάρα όταν Βάσκοι εθνικιστές φέρονται να επιτέθηκαν σε Ισπανούς στρατιώτες.

Στην Ισπανία επικρατεί τεράστια χαρά για την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ, αλλά ένα σοβαρό επεισόδιο στην πόλη Ναβάρα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα μέσα της χώρας.

Σε βίντεο από κάμερα καφετέριας, φαίνεται μία ομάδα να επιτίθεται σε Ισπανούς στρατιώτες, που παρακολουθούσαν τον τελικό με την Αργεντινή. Οι δράστες φέρονται να είναι Βάσκοι αυτονομιστές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι στρατιώτες ανήκουν στο ορεινό πεζικό σύνταγμα της Ισπανίας «Αμερική 66». Η αστυνομία ανέφερε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν δέχτηκαν επίθεση από μια ομάδα κουκουλοφόρων. Οι δράστες πλησίασαν στο τραπέζι της παρέας κι άρχισαν να ξυλοκοπούν τους στρατιώτες με ρόπαλα.

Ένα από τα θύματα υπέστη τραύμα στο κεφάλι και είχε σπασμένα πλευρά. Η περιφερειακή Πολιτοφυλακή διεξάγει την έρευνα, καθώς επρόκειτο για επίθεση σε στρατιωτικό προσωπικό.

Στα ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν επίσης: «Οι ταυτότητες των δραστών δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, αλλά μεταξύ των κύριων υπόπτων φέρονται να είναι μέλη της ομάδας «Indar Gorri», μιας ριζοσπαστικής οργάνωσης, που ιδρύθηκε το 1987 κι έχει δεσμούς με την ομάδα οπαδών της Οσασούνα. Ιστορικά, η ομάδα έχει υποστηρίξει βασκικούς αυτονομιστικούς σκοπούς».

Το βίντεο με το επεισόδιο