Τελικός Ισπανία - Αργεντινή: Βάσκοι εθνικιστές επιτέθηκαν σε Ισπανούς στρατιώτες
Στην Ισπανία επικρατεί τεράστια χαρά για την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ, αλλά ένα σοβαρό επεισόδιο στην πόλη Ναβάρα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα μέσα της χώρας.
Σε βίντεο από κάμερα καφετέριας, φαίνεται μία ομάδα να επιτίθεται σε Ισπανούς στρατιώτες, που παρακολουθούσαν τον τελικό με την Αργεντινή. Οι δράστες φέρονται να είναι Βάσκοι αυτονομιστές.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι στρατιώτες ανήκουν στο ορεινό πεζικό σύνταγμα της Ισπανίας «Αμερική 66». Η αστυνομία ανέφερε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν δέχτηκαν επίθεση από μια ομάδα κουκουλοφόρων. Οι δράστες πλησίασαν στο τραπέζι της παρέας κι άρχισαν να ξυλοκοπούν τους στρατιώτες με ρόπαλα.
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Ένα από τα θύματα υπέστη τραύμα στο κεφάλι και είχε σπασμένα πλευρά. Η περιφερειακή Πολιτοφυλακή διεξάγει την έρευνα, καθώς επρόκειτο για επίθεση σε στρατιωτικό προσωπικό.
Στα ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν επίσης: «Οι ταυτότητες των δραστών δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, αλλά μεταξύ των κύριων υπόπτων φέρονται να είναι μέλη της ομάδας «Indar Gorri», μιας ριζοσπαστικής οργάνωσης, που ιδρύθηκε το 1987 κι έχει δεσμούς με την ομάδα οπαδών της Οσασούνα. Ιστορικά, η ομάδα έχει υποστηρίξει βασκικούς αυτονομιστικούς σκοπούς».
Το βίντεο με το επεισόδιο
One of the most egregious incidents occurred in the Navarre region, where Basque nationalists attacked soldiers who had gone into town to watch the World Cup final.— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 21, 2026
At least six people were injured in the incident in Berriosari when they were attacked by a group of hooded… https://t.co/ateVpONzRX pic.twitter.com/ryjql775yR
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