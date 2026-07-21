Ο 25χρονος επιθετικός της Αργεντινής, Χοσέ Μανουέλ Λόπες ή Φλάκο Λόπες, ήταν ο μοναδικός παίκτης της Αλμπισελέστε που δε γύρισε την πλάτη στην απονομή της Ισπανίας.

Μαθήματα «ευ αγωνίζεσθαι» από τον Φλάκο Λόπες της Αργεντινής! Ο 25χρονος στράικερ της Αλμπισελέστε ήταν ο μοναδικός παίκτης του συνόλου του Σκαλόνι, που δε γύρισε την πλάτη στην απονομή του τροπαίου στην Ισπανία.

Ποιος είναι όμως ο Χοσέ Μανουέλ Λόπες ή Φλάκο Λόπες; Ο... άγνωστος επιθετικός της χώρας της Νότιας Αμερικής αγωνίζεται στη βραζιλιάνικη Παλμέιρας, με την οποία έχει συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2029. Στην έως τώρα καριέρα του, δεν έχει αγωνιστεί εκτός της ηπείρου. Έχει παίξει στις ομάδες U20 των Λανούς και Ιντεπεντιέντε της Αργεντινής, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Κολεγκιάλες. Το καλοκαίρι του 2022 πήρε μεταγραφή που άγγιξε τα 10 εκατ. ευρώ στην Παλμέιρας.

Στο Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε προ διημέρου, είχε μόλις δύο συμμετοχές ως αλλαγή. Συγκεκριμένα, αντικατέστησε τον Χούλιαν Άλβαρες στο ματς των ομίλων κόντρα στην Ιορδανία (3-1) για την Ασημένια, στο 82ο λεπτό. Στον προημιτελικό απέναντι στην Ελβετία (3-1) για την αρμάδα του Σκαλόνι, πέρασε ως αλλαγή στο 110΄, αντί του τραυματία Παρέδες. Στο τουρνουά δεν πέτυχε κάποιο γκολ ούτε μοίρασε κάποια ασίστ.

Συνολικά με το εθνόσημο στο στήθος μετρά επτά συμμετοχές και δύο ασίστ.