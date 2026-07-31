Βόμβα στη FIFA: Παραιτήθηκε ο κορυφαίος σύμβουλος του Ινφαντίνο

Ανω - κάτω η FIFA, αφού ο Κάρλος Κορντέιρο, κορυφαίος σύμβουλος του Ινφαντίνο, ανακοίνωσε την παραίτησή του και την αντίθεσή του στο σχέδιο πώλησης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αντίθετος στο σχέδιο πώλησης ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, ο Κάρλος Κορντέιρο, βασικός σύμβουλος του προέδρου της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε την Παρασκευή, μέσω επίσημης δήλωσης, την άμεση παραίτησή του.

Πρόκειται για ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα για τον Τζάνι Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος της FIFA, ο οποίος προωθεί το αμφιλεγόμενο σχέδιο πώλησης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, είδε τον στενότερο σύμβουλό του, να αποχωρεί από τη θέση του με άμεση ισχύ. Ο αξιωματούχος της FIFA δήλωσε ότι «δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής» απέναντι σε ένα σχέδιο που χαρακτήρισε «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».

«Ας είναι απολύτως σαφές: δεν είχα καμία απολύτως συμμετοχή στην πρόταση αυτή και την απορρίπτω κατηγορηματικά», ανέφερε ο Κορντέιρο στην ανακοίνωσή του. Στο ίδιο κείμενο διερωτάται γιατί η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να αντλήσει 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της πώλησης μέρους του «πολυτιμότερου περιουσιακού της στοιχείου», δηλαδή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τη στιγμή που διαθέτει αποθεματικά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και δεν έχει καμία δανειακή υποχρέωση.

Η παραίτηση αυτή συνιστά ακόμη μία σαφή αποδοκιμασία του σχεδίου του Ινφαντίνο, το οποίο έχει ήδη απορριφθεί από την UEFA και την Concacaf. Στη στάση αυτή προστέθηκε και η AFC, η οποία, αν και δεν προχώρησε σε επίσημη καταδίκη του σχεδίου, εξέφρασε τη στήριξή της στις θέσεις των δύο συνομοσπονδιών.