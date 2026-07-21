Ιμπραΐμοβιτς: «Ο Παρέδες ήταν τυχερός που δεν ήμουν στο γήπεδο, θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι και θα με είχαν αποβάλλει!»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έκλεψε για ακόμη μια φορά την παράσταση με τις δηλώσεις του. Αυτή τη φορά, «θύμα» των πυρών του ήταν ο Λεάντρο Παρέδες της Αργεντινής.

«Ταύρος μαινόμενος» με τον Λεάντρο Παρέδες, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς! Ο πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου εμφανίστηκε έξαλλος σε δηλώσεις του στο FOX Sports, με τον τρόπο που αγωνίστηκε ο παίκτης της Αργεντινής, στον τελικό κόντρα στην Ισπανία.

Η Φούρια Ρόχα επιβλήθηκε με 1-0 της Αλμπισελέστε στην παράταση με το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106'. Το μεγάλο ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε ένταση καθ' όλη τη διάρκειά του, με την κατάσταση να ξεφεύγει μετά το τέλος. Ο Παρέδες ήταν... πρωταγωνιστής σε πολλές μονομαχίες πριν και μετά το τέλος, κάτι που δεν μπορούσε να περάσει ασχολίαστο από τον Ίμπρα.

Ο Σουηδός τοποθετήθηκε με τον δικό του μοναδικό και... αιχμηρό τρόπο επί του θέματος, «εξαπολύοντας μύδρους» εναντίον του Αργεντινού παίκτη της Μπόκα Τζούνιορς. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στη δίκαιη επικράτηση του συνόλου του Ντε Λα Φουέντε αλλά και στη λανθασμένη κατά τη γνώμη του αντίδραση των παικτών της Ισπανίας, στον τρόπο παιχνιδιού του Παρέδες. Ο πρώην εμβληματικός στράικερ των Ίντερ, Μίλαν και Παρί Σεν Ζερμέν, ανάμεσα σε άλλες, δεν παρέλειψε να το πάει και στο... προσωπικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς:

«Ο Παρέδες μπορεί να χαίρεται που δεν υπάρχει παίκτης σαν εμένα στο γήπεδο. Αν ήμουν εκεί, θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι και θα είχα αποβληθεί. Είναι έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους του. Δεν ξέρω τι έκαναν οι Ισπανοί παίκτες. Απλώς παρακολουθούσαν ενώ ένας άλλος παίκτης χτυπάει έναν συμπαίκτη του. Το ποδόσφαιρο κέρδισε. Ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο η Ισπανία, ο τρόπος που έπαιξε σε αυτό το τουρνουά. Όταν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, αυτό θέλεις να δεις. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε ένα σουτ προς την εστία. Η καλύτερη άμυνα του τουρνουά ήταν η Ισπανία, και η ομάδα που έπρεπε να είχε κερδίσει κέρδισε. Με ρώτησαν πριν από το τουρνουά, και είπα ότι η Ισπανία θα κέρδιζε. Όταν λέω πράγματα, συμβαίνουν».