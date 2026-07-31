Η FIFA επιταχύνει τις διαδικασίες για Moυντιάλ 64 ομάδων!

H FIFA... ανεπηρέαστη από αυτά που συμβαίνουν προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην εξέταση του ενδεχομένου επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 64 ομάδες από το 2030.

Σα να μη... συμβαίνει κάτι, η FIFA κάνει το επόμενο βήμα προς ένα Παγκόσμιο Κύπελλο 64 ομάδων από το 2030, προχωρώντας στην ανάθεση μελέτης που θα εξετάσει τα οικονομικά οφέλη αλλά και τις συνολικές επιπτώσεις μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης. Η παγκόσμια ομοσπονδία ζητά από εξειδικευμένες εταιρείες να καταθέσουν προτάσεις έως τις 7 Αυγούστου, ενώ η ανάδοχος εταιρεία θα επιλεγεί στις 14 Αυγούστου και θα έχει μόλις τέσσερις εβδομάδες για να ολοκληρώσει τη μελέτη. Η έκθεση θα πρέπει να παραδοθεί έως τις 11 Σεπτεμβρίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τελική απόφαση ενδέχεται να ληφθεί ακόμη και μέσα στο 2026.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις για το σχέδιο του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να παραχωρήσει ποσοστό των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, ένα σχέδιο που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οδήγησε στην παραίτηση του κορυφαίου συμβούλου του, Κάρλος Κορντέιρο.

Η UEFA έχει ήδη διαμηνύσει ότι θα εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ μελλοντικών διοργανώσεων εάν η FIFA δεν εγκαταλείψει τα επίμαχα σχέδιά της, ενώ η προώθηση της επέκτασης σε 64 ομάδες αναμένεται να οξύνει περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των συνομοσπονδιών.

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, η FIFA αναφέρει ότι εξετάζει «τις στρατηγικές επιπτώσεις μιας πιθανής επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρα από την τρέχουσα μορφή», ζητώντας ανάλυση τόσο των οικονομικών δεδομένων όσο και των επιπτώσεων στο ευρύτερο οικοσύστημα του ποδοσφαίρου.

Μεταξύ άλλων, η μελέτη θα πρέπει να αξιολογήσει:

τα αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια, χορηγίες και τηλεοπτικά δικαιώματα,

τις αντιδράσεις των εμπλεκόμενων φορέων,

τις επιπτώσεις στην υγεία και επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών,

την ποιότητα της διοργάνωσης,

καθώς και τις συνέπειες στο διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι.

Ο Ινφαντίνο είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο ότι το θέμα της περαιτέρω επέκτασης θα εξεταστεί από τις αρμόδιες επιτροπές μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ωστόσο, στους κόλπους της Ομοσπονδίας υπήρχαν ήδη πληροφορίες ότι ο πρόεδρος της FIFA αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση, η οποία προωθείται εδώ και καιρό από τη νοτιοαμερικανική συνομοσπονδία (CONMEBOL) και τον πρόεδρό της, Αλεχάντρο Ντομίνγκες.

Το Μουντιάλ του 2030 θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία, ενώ εορταστικοί αγώνες για τα 100 χρόνια της διοργάνωσης θα διεξαχθούν σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη. Σε περίπτωση επέκτασης στις 64 ομάδες, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες όλες οι διοργανώτριες χώρες να φιλοξενήσουν τουλάχιστον έναν ολόκληρο όμιλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μορφή των 48 ομάδων θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Εφόσον εγκριθεί νέα αύξηση σε 64 ομάδες από το 2030, το φορμάτ των 48 ομάδων θα έχει διάρκεια ζωής μόλις μίας διοργάνωσης, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τον σχεδιασμό και τη στρατηγική της FIFA.