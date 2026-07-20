Δείτε την πρώτη δημοσίευση του Λιονέλ Μέσι μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αργεντινή δεν κατάφερε να κάνει το back to back στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με την ανώτερη Ισπανία να παίρνει τη νίκη και τον τίτλο στην παράταση. Μετά τη λήξη, τα βλέμματα έπεσαν αναμενόμενα στον Λιονέλ Μέσι, τα δάκρυα του οποίου μαγνήτισαν το ενδιαφέρον.

Σχεδόν 20 ώρες μετά, ήρθαν και τα πρώτα του λόγια, με τον 39χρονο σταρ να ευχαριστεί άπαντες μέσω social media και να μην χάνει την ευκαιρία να συγχαρεί τους Ίβηρες για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά:

Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος και θα χρειαστεί χρόνος για να κλείσει αυτή η πληγή. Όμως κρατώ μαζί μου και όλα τα όμορφα… Τους αγώνες που ανατρέψαμε δίνοντας τα πάντα και που θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη, τη στήριξη ενός ολόκληρου λαού που, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας οδήγησε να βρεθούμε ξανά, για άλλη μία φορά, ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε αυτό που πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα έφτασε σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και για κάθε μήνυμα. Για άλλη μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να είμαστε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την απέραντη περηφάνια του να είμαστε Αργεντινοί.

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του τίτλου.