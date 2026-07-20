Μουντιάλ 2030 με 64 ομάδες; Η FIFA ανοίγει τον δρόμο για τη νέα μεγάλη αλλαγή

Ο Ινφαντίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας διεύρυνσης, ενώ ο πρόεδρος της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, αποκάλυψε πως το Μουντιάλ του 2030 μπορεί να διεξαχθεί με 64 ομάδες.

Το Μουντιάλ του 2026 ολοκληρώθηκε ως η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με τη συμμετοχή 48 ομάδων! Ομως η FIFA φαίνεται πως εξετάζει ήδη το επόμενο βήμα.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο, επιβεβαίωσε πως η πιθανότητα περαιτέρω επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα συζητηθεί μετά το τέλος της διοργάνωσης του 2026.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2030 θα εξεταστεί τώρα που ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ του 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της FIFA, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για νέες αλλαγές στη μορφή της κορυφαίας διοργάνωσης.

Το Μουντιάλ του 2030 θα διεξαχθεί σε έξι χώρες, με την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο να αποτελούν τους βασικούς διοργανωτές, ενώ η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη θα φιλοξενήσουν από ένα παιχνίδι, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι χώρες της Νότιας Αμερικής, ωστόσο, επιθυμούν μεγαλύτερη εμπλοκή στη διοργάνωση και ζητούν να αυξηθεί ο αριθμός των αγώνων που θα φιλοξενήσουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διεξαχθεί με 64 εθνικές ομάδες», δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της νοτιοαμερικανικής συνομοσπονδίας, προκαλώντας νέα συζήτηση γύρω από το μέλλον της διοργάνωσης.

Η συγκεκριμένη αλλαγή θα μεταμορφώσει πλήρως τη δομή του τουρνουά. Με 64 ομάδες θα απαιτούνταν 16 όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, καθώς ο συγκεκριμένος αριθμός δεν επιτρέπει διαφορετική κατανομή. Αυτό θα αύξανε τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων από 72 σε 96.

Παράλληλα, το αγωνιστικό πρόγραμμα θα γινόταν ακόμη πιο απαιτητικό. Με τον ρυθμό διεξαγωγής του Μουντιάλ 2026, η πρώτη φάση θα χρειαζόταν περίπου τρεις εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, ενώ μαζί με τη νοκ άουτ φάση η συνολική διάρκεια της διοργάνωσης θα μπορούσε να αγγίξει τις έξι εβδομάδες.

Η επέκταση, πάντως, θα έφερνε ακόμη περισσότερα ρεκόρ και σε επίπεδο παραγωγικότητας. Το Μουντιάλ του 2026 κατέγραψε ήδη ιστορικές επιδόσεις, με 308 γκολ σε 104 παιχνίδια, ενώ ο μέσος όρος τερμάτων ανά αγώνα έφτασε τα 2,96, αυξημένος σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση των ομάδων αναμένεται να αλλάξει και την κατανομή των εισιτηρίων ανά συνομοσπονδία. Η CONCACAF, η οποία είχε αρχικά προβλεφθεί να διαθέτει έξι απευθείας θέσεις και μία μέσω πλέι οφ για το 2030, αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες συμμετοχές. Η τελική απόφαση ανήκει πλέον στη FIFA, η οποία καλείται να αποφασίσει αν το επόμενο μεγάλο βήμα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι ένα τουρνουά με 64 εθνικές ομάδες.