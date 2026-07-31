Τραμπ για Ινφαντίνο: «Δεν είχα καμία συζήτηση μαζί του για το σχέδιο της FIFA»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είχε καμία συζήτηση με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, σχετικά με το αμφιλεγόμενο σχέδιο παραχώρησης μεριδίων σε ιδιώτες επενδυτές.

Παρά τις στενές σχέσεις που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζάνι Ινφαντίνο – με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου υπέρ του Μπαλογκάν – ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία εμπλοκή ή προηγούμενη ενημέρωση για το σχέδιο παραχώρησης μεριδίων των διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Camp David, όταν ρωτήθηκε αν είχε ενημερωθεί ή συζητήσει με τον Ινφαντίνο πριν δημοσιοποιηθεί το σχέδιο, απάντησε κατηγορηματικά:

«Όχι, δεν μίλησα ποτέ μαζί του».

Το επενδυτικό σχέδιο, γνωστό ως FIFA Forward Enterprise (FFE), προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρείας που θα διαχειρίζεται τα εμπορικά δικαιώματα της FIFA, με επικρατέστερο επενδυτικό σχήμα την Thrive Eternal, υπό τον Τζόσουα Κούσνερ, αδελφό του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, ο Ινφαντίνο δέχθηκε ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα από το εσωτερικό της FIFA. Ο ανώτερος σύμβουλός του, Κάρλος Κορντέιρο, υπέβαλε την παραίτησή του, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε στην επεξεργασία της πρότασης και διαφωνεί πλήρως με αυτή.

«Ως ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και άνθρωπος που αγαπά το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός όσο εξετάζεται η πώληση ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θέλω να είμαι σαφής: δεν είχα καμία συμμετοχή σε αυτή την πρόταση και την απορρίπτω κατηγορηματικά. Πρόκειται για μια κακή συμφωνία για τις ομοσπονδίες, για το ποδόσφαιρο και για το μέλλον του αθλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.