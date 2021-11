Κρόιφ: Είχε προβλέψει ότι ο Μέσι θα φτάσει τις επτά κατακτήσεις Χρυσής Μπάλας

Ο θρυλικός Γιόχαν Κρόιφ είχε προβλέψει ότι ο Λιονέλ Μέσι θα καταφέρει να γράψει ιστορία κατακτώντας επτά φορές το βραβείο της Χρυσής Μπάλας.

Ο Αργεντινός αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε για έβδομη φορά την Χρυσή Μπάλα και έκανε ξανά όλο τον πλανήτη να τον προσκυνά για αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.

Κατάφερε να βγάλει εκτός μάχη τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έλαβε την έκτη θέση, αλλά και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος όπως τόνισε ο Μέσι θα έπρεπε να είχε κατακτήσει το βραβείο την περσινή χρονιά.

Πάντως, πριν από εννέα χρόνια, ο Γιόχαν Κρόιφ είχε προβλέψει ότι ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα και νυν της Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι, θα έφτανε ακόμα και τις επτά Χρυσές Μπάλες στην καριέρα του.

«Ο Μέσι θα είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερος Χρυσές Μπάλες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ίσως, θα κερδίσει, πέντε, έξι ακόμα και επτά Χρυσές Μπάλες. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν αυτός ο παίκτης», είχε πει χαρακτηριστικά το 2012, ο σπουδαίος Ολλανδός.

Johan Cruyff in 2012: "He (Messi) will be the one with the most Ballons d’Or ever in history. Probably, he will win five, six, or seven Ballons d’Or; he’s incomparable." [ole] pic.twitter.com/CcIYj1ECxB