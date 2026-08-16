Η μεταγραφή του Ιάπωνα τερματοφύλακα, Ζάιον Σουζούκι, στην Παρί Σεν Ζερμέν «ναυάγησε» την τελευταία στιγμή, παρά το γεγονός πως η συμφωνία θεωρούνταν σχεδόν ολοκληρωμένη.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του Ζάιον Σουζούκι στην Παρί Σεν Ζερμέν «ναυάγησε» λίγο πριν το τελικό στάδιο, καθώς οι εκπρόσωποι του παίκτη παρουσίασαν νέες οικονομικές απαιτήσεις σχετικά με τις προμήθειες της συμφωνίας.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θεώρησαν αυτές τις απαιτήσεις υπερβολικές και αποφάσισαν να αποσυρθούν από τις διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγουμένως καταλήξει σε συμφωνία τόσο με τον παίκτη όσο και με την ομάδα του, την Πάρμα.

Ο σύλλογος του Παρισιού είχε συμφωνήσει με την Πάρμα για τη μεταγραφή του 23χρονου τερματοφύλακα αντί περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ. Σε εκείνο το στάδιο, απέμεναν να οριστικοποιηθούν μόνο οι λεπτομέρειες του προσωπικού συμβολαίου του παίκτη, αλλά και οι προμήθειες των ατζέντηδων του.

Όλα φαινόταν να οδεύουν προς το κλείσιμο της συμφωνίας, σε τέτοιο βαθμό που η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε κλείσει ακόμη και την πτήση του Ιάπωνα για το Παρίσι για το Σάββατο (15/08), όπου αναμενόταν να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο. Ωστόσο, οι οικονομικές απαιτήσεις που παρουσιάστηκαν την τελευταία στιγμή άλλαξαν εντελώς την κατάσταση και η μεταγραφή εν τέλει ακυρώθηκε.

🚨⚠️ BREAKING: Zion Suzuki to Paris Saint-Germain deal, on the verge of collapsing after verbal agreement done since Tuesday.



PSG even sent private flight to Italy for Suzuki to travel for medical authorized by Parma but deal now in jeopardy due to issues on player side. 🔴🔵❗️ pic.twitter.com/omNGRJt8vi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2026

Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο ο Σουζούκι, μετά τη μεταγραφή του στην ομάδα, να παραχωρηθεί δανεικός στη Γιουβέντους για έναν χρόνο. Αλλά ακόμη και αυτό το σενάριο είχε ναυαγήσει πριν από δύο ημέρες, αφού ο ιταλικός σύλλογος διέκοψε τις επαφές με τους Γάλλους χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση.

Μπορεί τελικά η συμφωνία με τους Παριζιάνους να μην προχώρησε ωστόσο εμφανίστηκε ήδη νέος «μνηστήρας» για τον Σουζούκι, με την Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι να είναι έτοιμη να ματσάρει την πρόταση της Παρί και να κάνει δικό της τον νεαρό κίπερ.