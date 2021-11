Χρυσή Μπάλα: Ο Λεβαντόφσκι το βραβείο του κορυφαίου στράικερ (vid)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άρχισε τη βραδιά στην τελετή της Χρυσής Μπάλας με το νεοσύστατο βραβείο για τον κορυφαίο επιθετικό της χρονιάς.

Πέτυχε 64 γκολ, μοίρασε 10 ασίστ. Έσπασε ένα αιώνιο ρεκόρ που κρατούσε ο αείμνηστος Γκερντ Μίλερ από τις αρχές του '70 και ήταν συνολικά η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν χωρά αμφιβολία ότι είναι (τουλάχιστον) ο καλύτερος επιθετικός για το 2021 και το πιστοποίησε με το νεοσύστατο βραβείο του France Football στην τελετή της Χρυσής Μπάλας.

«Είμαι περήφανος που είμαι εδώ δύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας. Ξέρω τι σημαίνει αυτό το βραβείο, τι σημαίνει να είσαι σκόρερ. Είμαι πάντα πρόθυμος να σκοράρω επειδή τα γκολ διαμορφώνουν αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, χωρίς αυτούς δεν θα είχα φτάσει ως εδώ. Αν υπάρχει αρμονία είναι ευκολότερο για μένα να σκοράρω. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την υποστήριξη» ανέφερε στον λόγο του ο Πολωνός».

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki