Χρυσή Μπάλα: Μέσι, ο κορυφαίος όλων!

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία! Ο Αργεντινός σταρ άφησε πίσω του τον κορυφαίο επιθετικό του 2021 και κατέκτησε την έβδομη Χρυσή Μπάλα στην καριέρα του!

Λιονέλ Μέσι, παίκτης από... χρυσάφι! Ο Αργεντινός σταρ έστειλε την Αργεντινή στην κορυφή της Νοτίου Αμερικής και λίγους μήνες αργότερα πήρε την έβδομη Χρυσή Μπάλα. Ο Μέσι άφησε πίσω του τον κορυφαίο επιθετικό της χρονιάς κι έγραψε ιστορία με το νέο βραβείο. Είναι ο κορυφαίος παίκτης της γενιάς τους και το κατόρθωμα αυτό δύσκολα θα το πλησιάσει άλλος ποδοσφαιριστής στο μέλλον. Οι αριθμοί του Αργεντινού σούπερ σταρ στο πρώτο μισό του 2021 ήταν εντυπωσιακοί και αποδείχθηκαν αρκετή για να βρεθεί ακόμα μια χρονιά στην κορυφή! Θυμίζουμε, πως έχει κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2015 και το 2019.

«Δεν ξέρω πόσα χρόνια μου έμειναν στη μπάλα, αλλά ελπίζω να είναι πολλά γιατί διασκεδάζω πάρα πολύ» τόνισε ο κορυφαίος των κορυφαίων! Τη 2η θέση πήρε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος θα φύγει από την εκδήλωση με το βραβείο του καλύτερου επιθετικού για το 2021.

