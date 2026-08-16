Η Λανς έβαλε... φρένο στην ασταμάτητη Παρί, καθώς τη λύγισε με 1-0 παίζοντας με αριθμητικό μειονέκτημα από το 39΄για να κατακτήσει για πρώτη φορά το Super Cup Γαλλίας.

Μετά το Κύπελλο Γαλλίας, η Λανς πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη της και το Super Cup! Ακόμα κι αν πάλευαν με δέκα παίκτες από το 39΄, οι Λανουά λύγισαν την Παρί Σεν Ζερμέν με 1-0 και κατέκτησαν την κούπα για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Οι γηπεδούχοι πάντως ευτύχησαν να πάρουν το προβάδισμα, προτού διαταραχθούν οι αριθμητικές ισορροπίες.

Στο 32΄συγκεκριμένα ο Τοβέν νίκησε τον Σαφόνοφ κι έβαλε μπροστά την ομάδα του, η οποία ωστόσο είδε το έργο της να δυσκολεύει επτά λεπτά αργότερα. Σε εκείνο το σημείο ο Κιλιάν Αντόνιο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα κι άφησε την ομάδα του να παλεύει με παίκτη λιγότερο για ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο. Η Παρί μάλιστα θα μπορούσε να είχε φτάσει στην ισοφάριση πριν από την ανάπαυλα, όμως στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Ντουέ σημάδεψε το δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος η Παρί είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δε μπορούσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Και τη μοναδική φορά που το κατάφερε στο 76΄με τον Φαμπιάν Ρουίθ, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Προς το φινάλε τα νεύρα κυρίευσαν τους ποδοσφαιριστές του Λουίς Ενρίκε, με τον Νούνο Μέντες να αποβάλλεται με τη σειρά του στο 87΄για αγκωνιά και να επαναφέρει την αριθμητική ισορροπία.

Τίποτα δεν άλλαξε πάντως μέχρι το φινάλε σε ό,τι αφορά το σκορ, με το 1-0 να παραμένει και τη Λανς να βάζει... φρένο στην Παρί που δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 σε κούπες μετά την κατάκτηση του UEFA Super Cup απέναντι στην Άστον Βίλα.