Χρυσή Μπάλα: Εκτός Top-5 ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από 11 χρόνια, 7ος ο Σαλάχ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τερμάτισε 6ος στη Χρυσή Μπάλα κι έμεινε για πρώτη φορά εκτός Top-5 μετά το 2010. Μία θέση χαμηλότερα ο Μο Σαλάχ.

Τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι θα μείνει εκτός βάθρου. Τελικά,ο Κριστιάνο Ρονάλντο τερμάτισε ακόμη χαμηλότερα, στο Νο6 της φετινής κατάταξης της Χρυσής Μπάλας κι έμεινε εκτός πρώτης πεντάδας για πρώτη φορά μετά από 11 ολόκληρα χρόνια (από το 2010, επίσης στην 6η θέση).

Ο κάτοχος των πέντε βραβείων δεν έδωσε το παρών στην τελετή του Παρισιού, αναρτώντας, μάλιστα, στο instagram ένα μακροσκελές κείμενο οργής προς τον διευθυντή του France Football για τα ψέματά του περί φιλοδοξιών και... Λιονέλ Μέσι.

Μία θέση χαμηλότερα από τον Πορτογάλο βρίσκεται ο Μο Σαλάχ, για τον οποίο γινόταν λόγος μέχρι και για θέση στην πρώτη τριάδα.

Ranked at the 6th place for the 2021 #ballondor ⤵️@Cristiano 🇵🇹@ManUtd pic.twitter.com/AyEmv6KJZT