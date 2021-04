Έντονος διχασμός έχει ξεσπάσει στη La Liga με επίκεντρο το ματς της Βαλένθια με την Κάντιθ και το επίμαχο επεισόδιο ανάμεσα σε Χουάν Κάλα και Μουκτάρ Ντιακαμπί που φέρεται να έχει ρατσιστικό χαρακτήρα με θύμα τον δεύτερο.

Οι παίκτες της Βαλένθια αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Γάλλο χαφ να γίνεται έξαλλος έπειτα από λεκτική αψιμαχία που είχε με τον άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, Χουάν Κάλα. Αφού πέρασαν περίπου 20 λεπτά, οι Νυχτερίδες επέστρεψαν για τη συνέχιση του αγώνα, δηλώνοντας στο twitter ότι η απόφαση προέκυψε κατόπιν προτροπής του ίδιου του Ντιακαμπί, ο οποίος επέλεξε να αντικατασταθεί.

Ωστόσο, ο «καπνός» του ζητήματος, πλέον, αφορά το αν η επιστροφή στο χορτάρι σημειώθηκε οικειοθελώς, από πρωτοβουλία του συλλόγου, ή αν μεσολάβησε απειλή από τους διαιτητές για τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση που οι παίκτες παρέμεναν στα αποδυτήρια. Αυτό, τουλάχιστον, ισχυρίζεται η πλευρά της Βαλένθια, η οποία μέσω επίσημης ανακοίνωσης πέρασε ξανά στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για υποχρεωτική επιστροφή υπό τον φόβο τιμωρίας.

Ο ίδιος ο διαιτητής, Χιμένεθ, όμως, στο φύλλο αγώνα που προσυπέγραψε, δεν ανέφερε το παραμικρό για τυχόν συστάσεις που έδωσε στα μέλη της Βαλένθια σχετικές με το πρωτόκολλο διακοπής του ματς. Αντίθετα, δήλωσε ότι η απόφαση να επιστρέψουν οι παίκτες στο γήπεδο γνωστοποιήθηκε στον ίδιο από τους εκπροσώπους των δύο ομάδων.

«Απόψε δεν χάσαμε έναν αγώνα. Ήταν μία ήττα του σεβασμού, μια ήττα του πνεύματος του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού», καταλήγει η ανακοίνωση των Νυχτερίδων.

Ref says that it’s the two match day delegates (from the two clubs) that come and tell him that they have decided to carry on. No suggestion then that he warned them to play on to avoid punishment (or even that he talked them through potential punishments per protocol). https://t.co/2EmihERXy4

— Sid Lowe (@sidlowe) April 4, 2021