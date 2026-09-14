Βαλβέρδε: Απέρριψε πρόταση της Βαλένθια για να επιστρέψει στον πάγκο
Δεκατρία χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο «Μεστάγια», η Βαλένθια προσπάθησε να χτίσει γέφυρες επανασύνδεσης με την πλευρά του Ερνέστο Βαλβέρδε.
Το κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν και η απομάκρυνση του Κάρλος Κορμπεράν από την τεχνική ηγεσία οδήγησαν τη Βαλένθια στην αγορά για την εύρεση προπονητή, με τις Νυχτερίδες να δίνουν και πάλι προτεραιότητα σε ένα όνομα με παρελθόν στον Ολυμπιακό.
Ο Βαλβέρδε άλλωστε κυκλοφορεί ελεύθερος τους τελευταίους μήνες μετά το «διαζύγιο» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και σύμφωνα με την «Cope», η Βαλένθια επιχείρησε να τον πείσει να επιστρέψει στους πάγκους της La Liga και συγκεκριμένα σε εκείνον του «Μεστάγια».
Παρόλα αυτά, οι Ισπανοί συμπληρώνουν πως ο Βαλβέρδε απέρριψε την επιλογή των Νυχτερίδων και προτιμά να περιμένει μέχρι να παρουσιαστεί το κατάλληλο πρότζεκτ για να αναλάβει και πάλι τα ηνία κάποιας ομάδας.
Θυμίζουμε πως την τελευταία τετραετία, ο 62χρονος προπονητής καθόταν στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ, Βαλένθια και Βιγιαρεάλ στην Ισπανία.
🚨 Informa @DepCOPEValencia— El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 14, 2026
❌ Ernesto Valverde RECHAZA la opción de ir al Valencia
🛑 El técnico ha dicho 'no' a otros proyectos y prefiere seguir sin entrenar
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/pKRESCwGC0
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