Ξεκάθαρο μήνυμα κατά του διαφαινόμενου ρατσιστικού επεισοδίου μεταξύ Κάλα-Ντιακαμπί έστειλε η Βαλένθια, ανακοινώνοντας την απόφασή της να επιστρέψει στο ματς, στη σκιά της επίθεσης που φέρεται να δέχτηκε ο παίκτης της.

Περίπου 20 λεπτά μετά την αποχώρηση των Νυχτερίδων, με αφορμή την ένταση ανάμεσα στον Γάλλο χαφ και τον άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ που φέρεται να είχε ρατσιστική χροιά, οι φιλοξενούμενοι επανήλθαν στο χορτάρι για να υπερασπιστούν την τιμή της ομάδας, όπως δήλωσαν μέσω ανάρτησης στο twitter. Μία απόφαση που ελήφθη κατόπιν αιτήματος του ίδιου του Ντιακαμπί, ο οποίος αναμενόμενα δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα μετά την επίθεση που φέρεται να δέχτηκε από τον Ισπανό αμυντικό κι αντικαταστάθηκε:

«Η ομάδα συναντήθηκε και αποφάσισε να συνεχίσει τον αγώνα, με σκοπό να παλέψει για την τιμή της του συλλόγου, αλλά καταδικάζει τον ρατσισμό κάθε είδους. Παρέχουμε την αμέριστη στήρθιξη στον Ντιακαμπί. Ο παίκτης μας, ο οποίος δέχθηκε ρατσιστική προσβολή, ζήτησε από τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στο χορτάρι. Σε στηρίζουμε Μουχτάρ. Όχι στον ρατσισμό».

The player, who had received a racial insult, requested that his teammates return to the pitch.

The team have held a meeting and decided to continue the game, in order to fight for the honour of the club, but denounce racism of any kind.#CádizValencia

— Valencia CF (@valenciacf_en) April 4, 2021