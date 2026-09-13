Ο Μεντιλίμπαρ στη λίστα της Βαλένθια

Το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στο προσκήνιο για τη Βαλένθια, καθώς ο ισπανικός σύλλογος εξετάζει τις επιλογές του για την τεχνική ηγεσία.

Νέα σελίδα στην καριέρα του Μεντιλίμπαρ; Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, οι «Νυχτερίδες» έχουν συμπεριλάβει τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού στους υποψήφιους για τον πάγκο τους. Η μέχρι τώρα πορεία της ομάδας έχει προκαλέσει προβληματισμό στη διοίκηση, με αποτέλεσμα την απόλυση του Κορμπεράν. Στα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι βρίσκεται και εκείνο του Πάμπλο Ερνάντες. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Βαλένθια φέρονται να προσανατολίζονται περισσότερο προς έναν προπονητή με σημαντικές παραστάσεις, ικανό να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις και την πίεση, αλλά και να δώσει νέα αγωνιστική κατεύθυνση στην ομάδα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η υποψηφιότητα του Μεντιλίμπαρ φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη δυναμική. Η πολυετής παρουσία του στη La Liga, σε συνδυασμό με την εμπειρία του στη διαχείριση δύσκολων και απαιτητικών καταστάσεων, αποτελούν χαρακτηριστικά που εκτιμώνται από τη Βαλένθια.

Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, ο Ισπανός τεχνικός είχε βρεθεί επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Φενέρμπαχτσε. Πλέον, όμως, στο προσκήνιο έρχεται το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ισπανία και να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα αναλαμβάνοντας τη Βαλένθια.