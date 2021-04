Κάντιθ - Βαλένθια: Αποχώρησαν από το ματς οι νυχτερίδες, επεισόδιο Κάλα - Ντιακαμπί με ρατσιστική επίθεση (vid)

Η Κάντιθ υποδέχτηκε το απόγευμα της Κυριακής (4/4) τη Βαλένθια για την 29η αγωνιστική της La Liga, ωστόσο λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού υπήρξε αψιμαχία του Χουάν Κάλα με τον Μουκτάρ Ντιακαμπί και σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των νυχτερίδων ρατσιστική επίθεση του πρώην αμυντικού της ΑΕΚ στον Γάλλο.

Ο Ντιακαμπί έγινε έξαλλος και όλοι οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά το ματς.

Το ματς επανεκκίνησε ύστερα από περίπου ένα τέταρτο διακοπής. Ο Ντιακαμπί δεν θέλησε να βγει στον αγωνιστικό χώρο. Ζήτησε από τους συμπαίκτες του να συνεχίσουν το ματς και αντικαταστάθηκε από τον Γκιγιαμόν. Η Βαλένθια εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο 24χρονος ποδοσφαιριστής της δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον Κάλα. Σύμφωνα με το Carussel Deportivo η λέξη που ειπώθηκε ήταν: «Σκ... μαυρε».

We offer our complete backing to @Diakhaby_5

The player, who had received a racial insult, requested that his teammates return to the pitch.

WE SUPPORT YOU MOUCTAR

pic.twitter.com/iPtPSpdNYv

— Valencia CF (@valenciacf_en) April 4, 2021