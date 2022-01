Μπενζεμά: «Οποιος επικρίνει τον Μέσι δεν ξέρει από ποδόσφαιρο, έμαθα πολλά από τον Κριστιάνο» (vid)

Ο Καρίμ Μπενζεμά εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν κέρδισε την Χρυσή Μπάλα, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρώην συμπαίκτη του Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και τον Λιονέλ Μέσι, τον οποίο και αποθέωσε.

Η σεζόν που έκανε πέρυσι ήταν μαγική. Αλλά ο Καρίμ Μπενζεμά φέτος δείχνει ότι μπορεί να τα πάει ακόμα καλύτερα. Να γίνει πιο παραγωγικός, πιο ποιοτικός, πιο ουσιαστικός, να ανεβάσει επίπεδο το δικό του παιχνίδι και παράλληλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Εως τώρα τα πηγαίνει περίφημα καθώς σε 27 παιχνίδια με τους «μερένγκες» έχει καταφέρει να βρει 24 φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, να μοιράσει εννέα ασίστ και να αποτελεί μαζί με τον Βινίσιους ένα από τα πιο καυτά δίδυμα στην Ευρώπη.

Παρ' όλα αυτά ο Μπενζεμά δεν κατάφερε να μπει στην τελική τριάδα της φετινής Χρυσής Μπάλας, καθώς κατέλαβε την τέταρτη θέση πίσω από τους Ζορζίνιο, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Λιονέλ Μέσι, με τον τελευταίο να κερδίζει το σπουδαίο βραβείο για έβδομη φορά στην καριέρα του.

Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Telefoot» εξέφρασε την απογοήτευσή του που δεν κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, τονίζοντας ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω για να πιάσει κορυφή.

«Το τέσσερα, το τρία ή το δύο είναι το ίδιο με το τριάντα. Το σημαντικό είναι να κερδίσεις το βραβείο. Μου είπαν ότι δεν είχα κερδίσει αρκετά τρόπαια, αλλά δεν μπορούσα να κάνω περισσότερα. Παραμένει στόχος και κάθε σεζόν θα προσπαθώ να κάνω καλύτερα από αυτό που έκανα την περασμένη σεζόν», ανέφερε αρχικά.

Με την κατάκτηση του Super Cup Ισπανίας, ο Καρίμ Μπενζεμά έχει συγκεντρώσει 28 τρόπαια καριέρας και επιβεβαίωσε την ιδιότητά του ως ο πιο επιτυχημένος Γάλλος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

«Είναι πηγή υπερηφάνειας, αλλά θέλω να συνεχίσω. Όταν έφτασα, αυτά τα ρεκόρ με την Ρεάλ δεν τα πίστευα. Το να είσαι κοντά σε αυτούς τους θρύλους είναι εξαιρετικό. Όταν φτάνουμε στη Ρεάλ, δεν λέμε στον εαυτό μας ότι θα μείνουμε 10 ή 15 χρόνια, θέλουμε απλώς να κερδίσουμε τίτλους».

Με την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Γιουβέντους το 2018, ο Καρίμ Μπενζεμά έγινε ο ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Έμαθα πολλά με τον Κριστιάνο, ήμουν έτοιμος δούλεψα ακόμα περισσότερο, απλά χρειαζόταν να πετύχω μερικά ακόμα καθοριστικά γκολ» Σήμερα μαζί με τον Βινίσιους, σχηματίζει ένα λαμπρό δίδυμο στη La Liga, έχοντας συνολικά 29 γκολ και 11 ασίστ.

Οσο για τον Λιονέλ Μέσι, ο Καρίμ Μπενζεμά απάντησε στην κριτική που ασκείται στον Αργεντινό επιθετικό σε αυτούς τους πρώτους μήνες παρουσία του στη Γαλλία.

«Πώς δεν θα τα καταφέρει; Είναι απλώς μια περίοδος προσαρμογής, γιατί δεν βάζει πολλά γκολ. Αλλά προσέξτε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να επικρίνεις έναν παίκτη όπως ο Μέσι. Αυτός που κριτικάρει τον Μέσι, στην πραγματικότητα δεν ξέρει τίποτα για το ποδόσφαιρο!», κατέληξε ο Γάλλος διεθνής φορ.

🎙 | Karim Benzema: “Anyone who criticizes Messi understands nothing about football.” @telefoot_TF1 pic.twitter.com/i3zaSBTj1Z