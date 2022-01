Ο Καρίμ Μπενζεμά βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα και αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι πόσο πολύτιμος είναι για την Ρεάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες επικράτησε 2-0 της Μπιλμπάο και με αυτόν τον τρόπο κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας για 12η φορά στην ιστορία της.

Ενας από τους πρωταγωνιστές της ήταν ο Καρίμ Μπενζεμά ο οποίος πέτυχε τον δεύτερο τέρμα για την ομάδα του, από την άσπρη βούλα και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 24 τέρματα σε 27 επίσημα παιχνίδια τη φετινή σεζόν.

Εκτός όμως από αυτό ο Γάλλος φορ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης μετά τον Λιονέλ Μέσι που σκόραρε σε τέσσερα παιχνίδια Super Cup Ισπανίας από το 2010 κι έπειτα, ενώ έγινε κι ο πρώτος που βρίσκει δίχτυα και στα δύο ματς της ίδιας έκδοσης της διοργάνωσης.

Ο Μπενζεμά συνεχίζει και σπάει κάθε ρεκόρ στα 34 του χρόνια καθώς πλέον είναι ο πιο πολυβραβευμένος Γάλλος παίκτης στην ιστορία, έχοντας κατακτήσει τέσσερις τίτλους Champions League, τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, τρία Super Cup Ισπανίας, τρία Super Cup, τρεις τίτλους πρωταθλήματος και δύο Copa Del Rey.

Με τη φανέλα των «μερένγκες» δεν σταματάει να βρίσκει δίχτυα. Στα 586 παιχνίδια που έχει δώσει, έχει σκοράρει 303 τέρματα και συνεχίζει...

