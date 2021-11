Ρεάλ: Μπενζεμά και Βινίσιους βρίσκονται με κλειστά μάτια και σκοράρουν ακατάπαυστα (vids)

Βινίσιους και Καρίμ Μπενζεμά βρίσκονται στα καλύτερα τους κι αυτό αποτυπώνεται κι από τα εντυπωσιακά νούμερά τους στα τελευταία τους παιχνίδια.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, επικρατούσε αναβρασμός στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και παρουσιάζει τον Καρίμ Μπενζεμά να λέει στον συμπαίκτη του Φερλάν Μεντί να μην πασάρει την μπάλα στον Βινίσιους, κατηγορώντας τον ότι παίζει εναντίον της ομάδας του.

«Κάνει ότι θέλει. Αδερφέ, σου λέω μην παίζεις μαζί του. Στη ζωή της μητέρας μου, παίζει εναντίον μας», είχε πει τότε ο Γάλλος στράικερ των «μερένγκες».

Τώρα όμως η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί καθώς Βινίσιους και Μπενζεμά, άφησαν πίσω τους εγωισμούς τους για το καλό της ομάδας τους, βρίσκονται με κλειστά μάτια στο χορτάρι και σκοράρουν ακατάπαυστα.

Στο πρόσφατο παιχνίδι των Μαδριλένων με την Σαχτάρ, ο 33χρονος Γάλλος στράικερ πέτυχε τα δύο τέρματα, τα οποία χάρισαν στην Ρεάλ, το τρίποντο. Βέβαια, αυτά ήρθαν έπειτα από συνεργασία με τον Βινίσιους, ο οποίος τελείωσε το ματς, με απολογισμό δύο ασίστ.

Ο 21χρονος Βραζιλιάνος αστέρας έφτασε τις επτά ασίστ αλλά και τα εννέα γκολ τη φετινή σεζόν, ενώ ο Μπενζεμά από την πλευρά του μετράει 13 τέρματα και οκτώ ασίστ.

Αξιο αναφοράς ωστόσο είναι το γεγονός ότι Μπενζεμά και Βινίσιους αποτελούν τα δύο «πυροβολικά» της Ρεάλ, καθώς είναι οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας τους. Μάλιστα, η Ρεάλ έχει σκοράρει 35 τέρματα τη φετινή σεζόν και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συμμετοχή στα 28 από αυτά (80%).

