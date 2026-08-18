Δεν θα τους κουνάει κανείς: Οι 4 παίκτες που δεν θα αποχωρίζεται ο Μουρίνιο στη Ρεάλ

Η «AS» αποκάλυψε τους παίκτες που θα είναι μόνιμα στο βασικό σχήμα της Ρεάλ Μαδρίτης κι εκείνους που θα χρειαστεί να... παλέψουν για μια θέση στην ενδεκάδα του Μουρίνιο.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ετοιμάζεται για το ξεκίνημα της νέας σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης και, παρά τις έξι νέες μεταγραφικές προσθήκες που ανέβασαν τη συνολική δαπάνη της Βασίλισσας στα 240 εκατ. ευρώ, φαίνεται πως έχει ήδη καταλήξει στον βασικό κορμό της ομάδας του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής «AS», ο Πορτογάλος τεχνικός προσανατολίζεται σε σχηματισμό 4-2-3-1, στον οποίο τέσσερις παίκτες θεωρούνται εντελώς σίγουροι. Πρόκειται για την επιθετική τετράδα που αποτελείται από τους Κιλιάν Μπαπέ, Τζουντ Μπέλινγχαμ, Βινίσιους Τζούνιορ και το νέο απόκτημα των 140 εκατομμυρίων ευρώ, Γιαν Ντιομαντέ.

Αντίθετα, για τις υπόλοιπες θέσεις της ενδεκάδας, υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ θα πρέπει να... παλέψει με τον Ντένζελ Ντάμφρις για τη φανέλα του βασικού, μετά την αποχώρηση του Ντάνι Καρβαχάλ.

Παράλληλα, έντονος ανταγωνισμός υπάρχει και στη μεσαία γραμμή, όπου το νέο μεταγραφικό απόκτημά τους, ο Μπερνάρντο Σίλβα, διεκδικεί χρόνο συμμετοχής απέναντι στους Τσουαμενί, Βαλβέρδε και Καμαβινγκά.