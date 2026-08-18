Μουρίνιο: «Γύρισα ξανά σπίτι μου!»

Ενθουσιασμένος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Μουρίνιο κατά την παρουσίασή του ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως επέστρεψε στο «σπίτι» του.

Η δεύτερη θητεία του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης είναι γεγονός. Ο Πορτογάλος είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες ότι ανέλαβε τα ηνία των Μερένχες και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ένα μήνα σχεδόν μετά την ανακοίνωση του, έγινε και η παρουσίασή του.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (18/8) στο προπονητικό κέντρο και ήταν αρκετά διαφορετική από τις συνηθισμένες εκδηλώσεις της Βασίλισσας. Καθώς δεν υπήρχαν φίλαθλοι ή δημοσιογράφοι στον χώρο ωστόσο στα social media δόθηκαν εικόνες και video από την παρουσίαση.

Στο πλευρό του Μουρίνιο κατά την επιστοφή του στην... ηλεκτρική καρέκλα της Ρεάλ βρέθηκε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος τον υποδέχθηκε ξανά στη Μαδρίτη. Ο Special One υπέγραψε το συμβόλαιό του και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε κρατώντας τη φανέλα της Ρεάλ με το όνομά του στην πλάτη.

Η πρώτη του ατάκα, πάντως, ήταν αρκετή για να δείξει τι σημαίνει για εκείνον αυτή η επιστροφή μετά από 13 χρόνια (σ.σ πρώτη σεζόν 2010-13). «Επέστρεψα στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά ο 63χρονος τεχνικός.

Λίγο αργότερα, ο Μουρίνιο μίλησε στα Μέσα της Ρεάλ και στάθηκε ιδιαίτερα στο συναίσθημα που νιώθει επιστρέφοντας στον σύλλογο: «Την πρώτη φορά που ήρθα στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το αποκορύφωμα σε επαγγελματικό επίπεδο. Τώρα, όμως, εκτός από αυτό υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι, η αγάπη που νιώθω. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτή η περίοδος είναι ακόμη πιο ξεχωριστή από την πρώτη», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο Πορτογάλος θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ξεκαθαρίζοντας πως ο στόχος όλων πρέπει να είναι ένας: «Το σημαντικό είναι να δουλεύουμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και θέλω όλοι να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Στον κόσμο μπορώ να πω ότι είμαι ένας από εσάς. Πάντα ήμουν, από την ημέρα που έφυγα».