Χρυσή Μπάλα: Ο Ζορζίνιο στο Νο3, πάνω από Μπενζεμά - Καντέ

Στην 3η θέση της φετινής Χρυσής Μπάλας κατέληξε ο Ζορζίνιο, πίσω από Μέσι και Λεβαντόφσκι. Τέταρτος ο Μπενζεμά, πέμπτος ο Καντέ.

Στο βάθρο της Χρυσής Μπάλας ο Ζορζίνιο! Μετά από μια ονειρική σεζόν ως ο εγκέφαλος της νικήτριας του Champions League και της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ο χαφ της Τσέλσι και της εθνικής Ιταλίας κέρδισε την 3η θέση στην απονομή του 2021, μόνο πίσω από το απόλυτο δίδυμο, Λιονέλ Μέσι και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο Ιταλός μέσος ξεπέρασε σε ψήφους τον Καρίμ Μπενζεμά (Νο4), που συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Top-10, αλλά και τον συμπαίκτη του, Ενγκολό Καντέ, που ήταν κομβικός στην κατάκτηση του Champions League για τους Μπλε (προσπέρασε Κριστιάνο Ρονάλντο και Μο Σαλάχ).

Ranked at the 3rd place for the 2021 #ballondor



