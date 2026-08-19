Ο Ζοζέ Μουρίνιο σε πρόσφατες δηλώσεις του εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε η μεταγραφή του Ρόδρι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Την Τρίτη (18/08) ο Ζοζέ Μουρίνιο παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, φωτογραφήθηκε με τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, προτού μιλήσει στην ισπανική τηλεοπτική εκπομπή «El Chiringuito», η οποία ήταν η πρώτη του μεγάλη συνέντευξη από τότε που ανέλαβε τα ηνία στο πάγκο της βασίλισσας.

Την ίδια μέρα η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ρόδρι, από την Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ισπανό μέσο να έχει συνδεθεί προηγουμένως με μία μεταγραφή στους «μερένχες».

Όπως ήταν αναμενόμενο ο «Special Οne» ρωτήθηκε για την περίπτωση του Ρόδρι ισχυριζόμενος ότι ο παίκτης «είχε αμφιβολίες» σχετικά με τη μετακίνηση του στην Ισπανική πρωτεύουσα, κάτι που οδήγησε τον Πορτογάλο προπονητή να αμφισβητήσει την μεταγραφή.

«Μίλησα με τον Ρόδρι μερικές φορές. Η Ρεάλ Μαδρίτης του έκανε μια πολύ καλή προσφορά. Νομίζω ότι η σχέση μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Σίτι είναι πολύ καλή. Ο σύλλογος του έκανε μια σημαντική προσφορά. Ο Ρόντρι είχε αμφιβολίες, αμφέβαλλε, και νομίζω ότι αυτό που συνέβη είναι ότι οι αμφιβολίες που είχε ο Ρόντρι, δημιούργησαν και σε εμένα αμφιβολίες».

«Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Αλλά νομίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να έχουμε παίκτες που το σκέφτονται δύο φορές να έρθουν. Αυτή είναι η ιδέα. Αλλά μας συμπεριφέρθηκε σωστά και του εύχομαι τα καλύτερα», τόνισε ο Μουρίνιο.