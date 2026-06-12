ΕΠΟ: Το ποσό-μαμούθ που συμφώνησε για να δώσει τα τηλεοπτικά του Κυπέλλου και του Super Cup στον ΣΚΑΪ
Οικονομική συμφωνία-ορόσημο από πλευράς ΕΠΟ, η οποία παραχώρησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup στον ΣΚΑΪ για την επόμενη τριετία.
Το deal αυτό φέρνει ένα πρωτοφανές οικονομικό boost στην Ομοσπονδία, καθώς τα συνολικά έσοδά του παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 297% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία!Τα έσοδα από την ονοματοδοσία των διοργανώσεων δε, αυξάνονται κατά 145%.
Συνολικά, η ΕΠΟ θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 13.140.000 ευρώ, τη στιγμή που το προηγούμενο συμβόλαιο τής απέφερε 4.220.000 ευρώ.
Η πρόταση του ΣΚΑΪ, η οποία έφτασε τα 8.340.000 ευρώ, απδείχθη απλησίαστη για τους ανταγωνιστές του τηλεοπτικού σταθμού του Γιάννη Αλαφούζου, γεγονός που έκανε την επιλογή του... μονόδρομο για την ΕΠΟ.
Η Ομοσπονδία απέρριψε τις υπόλοιπες προσφορές που είχαν φτάσει στα γραφεία της, καθώς η πρόταση της COSMOTE TV ανήλθε στα 2.430.000 ευρώ και η αντίστοιχη της ΕΡΤ περιορίστηκε στο 1.200.000 ευρώ.
Θυμίζουμε ότι η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση του ΣΚΑΪ για τις δύο αυτές εγχώριες διοργανώσεις θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου, στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ.
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